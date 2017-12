Dončić blamira Klavera, a komentator umire od smeha... (VIDEO)

Zbog one trojke sa celog terena koju je ubacio, jedan potez Luke Dončića sa sinoćnjeg evroligaškog derbija protiv Barselone ostao je u senci. I to potpuno nezasluženo.

Reči su ovde suvišne. Podsetićemo samo da je ovakvim driblinzima 2011. godine u NBA ligi Alen Ajverson izblamirao Antonija Denijelsa. Čovek koga je uništio Dončić i koji je završio nosa pobodenog u parket zove se Viktor Klaver. On danas ne bi trebalo da izlazi na ulicu...

Šalu na stranu, uživajte:

Luka Doncic did his best impersonation of Allen Iverson's double crossover on Antonio Daniels! pic.twitter.com/4c0kp9kakH