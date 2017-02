Dončić već dogovorio novi ugovor s Real Madridom

Samo se čeka 28. februar da postane punoletan i da se to ozvaniči

Luka Dončić je trenutno igrač koji je u sjajnom momentumu. Fenomen od 17 godina pravi razliku i lider je u Evroligi i ostaće sigurno u Realu do juna 2018. godine, piše As.

Tada se planira da izađe na NBA draft, a do tada će igrati u Realu. To je već dogovoreno, a ozvaničiće se 28. februara kada Dončić napuni 18 godina. To jest postane punoletan. Kada izađe na draft očekuje se da zauzme visoku poziciju.

Isti izvor ističe da je i Dončićeva želja da ostane u Realu, a dobiće i veliko povećanje u plati, jer je trenutno jedao od onih među najmanjim platama u timu.

Ovaj momak uživa u svom velikom napretku u igračkom smislu i gledaćemo ga još godinu i po dana u Evropi.

To je svakako lepa vest.

