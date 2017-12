Dortmund i Šteger - dobitna kombinacija! Gaćinović srušio HSV, Luka Jović igrao od starta...

Zanimljivo veče u Bundesligi...

Dortmund prvi put od septembra, posle više od dva i po meseca, a Peter Šteger nakon ravno sedam meseci! Kada je saopšteno da će njih dvoje ruku po ruku do kraja sezone mnogi su se šokirali, ali evo zajedno su očigledno dobitna kombinacija: Majnc - Borusija Dortmund 0:2!

Doskorašnji trener Kelna koji je sa Jarčevima osvojio svega tri boda u 14 kola, seo je večeras po prvi put na klupu Milionera i prekinuo seriju užasnih rezultata tog tima. Borusija nije blistala - niko nije ni očekivao da će odmah zablistati posle dugih dana tmine u koju je poveo Peter Boš - ali što je za nju najvažnije konačno je uzela tri boda i nastavila borbu za Ligu šampiona.

Nakon 45 minuta mučenja bunker domaćih probio je štoper Dortmunda Sokratis (55. minut), da bi sve dileme oko pobednika rešio Šinđi Kagava (89), pošto ga je lepo i nesebično proigrao Pjer Emerik Obamejan.

Šteger nije mnogo filozofirao sa sastavom. Igrao je u formaciji 4-3-3 sa Gereirom u sredini, koji je jedini iskakao iz svoje uobičajene pozicije. Napred su bili Jarmolenko, Obamejan i Pulišić, uz Gereira još Vajgl i Kagava, a nazad Toljan, Sokratis, Toprak i Šmelcer.

Za nas je zanimljiv bio duel u Hamburger gde je domaći HSV poklekao pred Ajntrahtom uz gol Mijata Gaćinovića. Gisdolov tim vodio je golom Papadopulosa od 9. minuta, no Volf i Gaćinović preokrenuli za samo osam minuta i rezultat se posle toga nije menjao. Niko Kovač dobrano je izmešao karte, ostavio na klupi najboljeg napadača Alera - igrao Luka Jović umesto njega, nije se proslavio - zatim promenio krilne igrače, ali ni to nije pomoglo domaćinu da stigne bar do boda...

A Frajburg je posle čudesnog preokreta protiv Kelna u nedelju 4:3 (0:3) srušio još jednog favorita - Menhengladbah. Pod Švarcvaldom pobednika je odlučio penal Nilsa Petersena u 20. minutu.

BUNDESLIGA - 16. KOLO

Utorak

Volfzburg - RB Lajpcig 1:1 (1:0)

/Verheg 15pen - Halstenberg 53/

Majnc - Dortmund 0:2 (0:0)

/Sokratis 55, Kagava 89/

Hamburger - Ajntraht 1:2 (1:2)

/Papadopulos 9 - Volf 16, Gaćinović 24/

Frajburg - Menhengladbah 1:0 (1:0)

/Petersen 20pen/

Sreda

18.30: (1,95) Hofenhajm (3,50) Štutgart (3,90)

20.30: (1,53) Leverkuzen (4,30) Verder (6,00)

20.30: (1,08) Bajern (12,0) Keln (23,0)

20.30: (2,00) Herta (3,40) Hanover (3,90)

20.30: (1,85) Šalke (3,50) Augzburg (4,40)