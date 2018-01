Dortmundov današnji pazar...

Zalog za budućnost, ali cifra nimalo naivna...

Dok se čeka ozvaničenje transfera Pjer Emerika Obamejana u Arsenal i samim tim finansijska injekcija od nekih šezdesetak miliona evra, ako ne i više, na Vestfalenu brinu za budućnost! Večeras je zvanično na petogodišnji ugovor sa Borusijom paraf stavio jedan od najboljih polaznike Barselonine La Masije - Serđo Gomez (17)!

Milioneri su za transfer ovog momka izdvojili 3.000.000 evra, ali stručnjaci kažu da je taj novac ništa spram talenta i perspektive koje dečak poseduje. Na Svetskom kupu za igrače do 17 godina Gomez je izabran za drugog najboljeg fudbalera. Prepoznatljiv je po ubitačnom driblingu, brzini, ali i dobroj realizaciji. Najbolje se snalazi na levom krilu...

"On je nesumnjivo jedan od najboljih igrača u svojoj generaciji na čitavom svetu. Tražili su ga brojni klubovi širom Evrope, a on se odlučio za Borusiju. To je za nas velika čast", kazao je Mihael Cork, sportski direktor kluba.

Gomezu je kao jednom od najboljih polaznika La Masije poslednjih nekoliko godina ponuđen novi profesionalni ugovor, značajno poboljšan, ali on je procenio da će više i brže napredovati u Dortmundu, gde bi sasvim sigurno ranije mogao da dobije šansu u prvom timu...

Cork je podvukao da će najnovija akvizicija trenirati sa seniorskom ekipom, ali da će do leta igrati za U19 selekciju Borusije, dok traje prilagođavanje na novu državu i klub.