Ključni trenutak za pojačanje od 25.000.000 evra! Cele sezone na klupi, a sada ulazak u vatru za Ligu šampiona

Srpski defanzivac starter protiv Kaljarija u sledećem kolu, a vrlo verovatno i u poslednje tri utakmice ekipe Mauricija Sarija u Seriji A

U glavu Mauricija Sarija je teško ući. Reč je u fudbalskom i taktičkom fanatiku, koji ne odstupa od svojih ubeđenja, pa makar ceo svet oko njega mislio drugačije. Od svojih igrača bukvalno očekuje da u pola noći znaju na koji način da odrade određenu kretnju na terenu, a ukoliko pogreše u tome nastane dreka i vika – sledi ponavljanje do perfekcije.

Nikome ove sezone nije jasan ni slučaj Nikole Maksimovića, igrača koji je u Napulj stigao iz Torina za 25.000.000 evra i to na izričiti zahtev upravo Sarija, a onda ništa. Svega osam utakmica u Seriji A i po dve u Ligi šampiona i Kupu Italije. Nije u pitanju nikakva razočaranost u kvalitet srpskog reprezentativca, već je jednostavno stvar čistog Sarijevog ubeđenja. Temperamentni strateg je u nedavnim izjavama italijanskim medijima rekao da je Maksimović igrač fantastičnog kvaliteta i neko ko će u budućnosti biti stub Napolija, kao i da je po karakteristikama kombinacija Raula Albiola i Kulibalija, ali da on u ovom trenutku ima neka druga rešenja.

Kakav je zapravo Sari Maksimović je objasnio u velikom intervjuu za MOZZART Sport u novembru prošle godine. Srpski štoper je tada još uvek bio u procesu „usvajanja“ trenerovih taktičkih zamisli i očekivalo se da bi od januara mogao da zaigra znatno ozbiljniju ulogu u timu, ali se to nije dogodilo.

Maksimović je poslednji put kao starter zaigrao još 25. februara protiv Atalante, a od tada je osam mečeva proveo na klupi za rezervne igrače.

„Došao sam kasno i to je možda neki razlog što ne igram mnogo utakmica u kontinuitetu, jer moram da pripremim sve te neke stvari, nisam ni prošao pripreme, bio sam kod kuće mesec dana dok se nije završilo sve to s Torinom i to je jedini razlog zbog kojeg ne igram sve utakmice. Inače, pričam sa Sarijem svaki dan, on je prezadovoljan sa mnom i patanje je samo kada ću krenuti da igram u kontinuitetu“, rekao je tada u intervjuu za MOZZART Sport Nikola Maksimović.

Ipak, kako javaljaju lokalni mediji, dobro upućeni u situaciju unutar svlačionice napuljskog kluba, Maksimović bi mogao da bude gurnut u vatru baš u finišu sezone kada će se odlučivati o direktnom plasmanu u Ligu šampiona. Ulazak u startnih 11 poguraće odsustvo Kulibalija zbog žutih karotna već u subotnjem meču protiv Kaljarija na San Paolu, ali i činjenica da su Vlad Kirikeš i Lorenco Toneli u lošoj formi. Maksimović ne bi bio samo trenutno Sarijevo rešenje, već bi u slučaju dobre partije protiv Kaljarija kupio kartu za startnih 11 i u poslednja tri kola kada će protivnici biti Torino, Fjorentina i Sampdorija, čime bi uhvatio zalet za narednu sezonu, kada se očekuje da postane stub odbrane ovog tima.

Napoli je u ovom trenutku na bod zaostatka u odnosu na drugoplasiranu Romu, koja ima daleko teži raspored i dva vezana derbija sa Milanom i Juventusom. To bi Sarijev tim mogao da iskoristi i dokopa se direktnog plasmana u Ligu šampiona, odnosno izbegne mukotrpne kvalifikacije za eltino takmičenje, gde se upravo Vučica saplela prošlog leta.

