Edo Murić je oduševljen starijim kolegom

Veličina slova A A A

Kada imate igrača koji u finalu Evropskog prvenstva postigne 35 poena onda zaista ne čudi to što i javnost i saigrači imaju veliko poštovanje prema njemu.

Takav je slučaj sa Goranom Dragićem, a to potvrđuju i reči Eda Murića koji je prosto oduševljen svojim starijim kolegom za kog ima veliko poštovanje.

“On je sjajan košarkaš i još bolja osoba. Verovatno ga ne poznajte lično kao ja. On se van terena uopšte ne ponaša kao zvezda. Divim mu se. Sada u Sloveniji može da radi šta hoće. Može čak da postane i predsednik. On je vredan čovek koji živi za svoju porodicu, ona mu je prioritet. Divim mu se zbog toga, sa njim smo ispisali istoriju i on će zauvek biti moj brat“, rekao je Murić za Eurohups.

Dragić je u finalu protiv Srbije pored 35 poena imao i sedam skokova i tri asistencije.

(FOTO: Fiba basketball)