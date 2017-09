Dragić otvoreno o tajnama finala Evrobasketa: Trans, strah, DNK i ključni tajm-aut

Rekapitulacija finalnog meča u Istanbulu

Bilo je to finale Slovenije i Srbije, dve najbolje ekipe u Evropi. Slovenci su na kraju zauzeli prvo mesto, a najveće zasluge naravno idu Goranu Dragiću, koji je opravdao nadimak "Zmaj".

On je pre odlaska u NBA dao intervju za slovenački Delo u kom se "otvorio" i do detalja opisao put Zmajčeka do zlata iz svog ugla.

"Istina je da nisam mogao da stojim na nogama poslednja četiri dana. Bio sam fizički umoran, naravno, ali i mentalno. Psihološki umor je bio još teži. Bio sam umoran od svih tih intervjua i razgovora s medijima. Bio sam konstantno ispred kamera u sredini emocija, straha i euforije što je uticalo na mene", rekao je Dragić.

Postati prvak Evrope je nešto teško objašnjivo.

"Ne znam kako to da vam opišem. Ceo život sanjate da uradite nešto, pritisak na ramenima je veći kako godine prolaze i gledate Sloveniju koja doživljava neuspehe na korak od linije cilja. A kada postignete taj cilj, sav pritisak, svih tih godina, jednostavno nestane. Prestaneš da budeš ti, nisi više ista osoba, izvučeš nešto iz sebe što nisi ni znao da imaš u sebi".

Dragić je govorio i o borbi sa "slovenačkim mentalitetom".

"U krucijalnom momentu, kada je Srbija preuzela momentum u meču, verovatno su svi Slovenci ispred TV-a i u hali pomislili isto - istorija će se ponoviti. Svi su pomislili da je to upisano u našu savest, naš DNK - svi su mislili da nećemo uspeti".

A onda se još malo osvrnuo na sopstvene igre. Dao je 35 poena u finalu.

"Ne znam kako je izgledalo na televiziji, ali ja sam bio u nekoj vrsti transa sve vreme. Vodili smo 12 poena, Srbi su imali 10:0 seriju i odjednom smo vodili samo dva razlike. Igor je tražio tajm-aut. Svi igrači su pognuli glave i gledali u parket. Osetio sam da je to ključni momenat i zagalamio sam: 'Šta se dešava? Ovo je finale. Igramo u finalu Evropskog prvenstva i vodimo sa dva razlike. Vodimo u finalu i pognuli smo glave?! Mi smo ti koji treba da drže glavu visoko.' U tom momentu se nešto desilo, svi smo se probudili i počeli stvarno da igramo do kraja utakmice", zaključio je Dragić.

