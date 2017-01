Drama u Barseloni, a kad je tako zna se ko dobija...

Velika pobeda Olimpijakosa, ovakvim ishodom može da bude zadovoljna i Zvezda

U jednom od najvećih košarkaških klasika Evrope Olimpijakos je savladao Barselonu na njenom terenu rezultatom 69:67 i barem do sutra izbio na čelo evroligaške tabele!

U fanastičnom meču, jednom od najuzbudljivijih ove sezone, crveno-beli su slavili zahvaljujući magičnoj završnici u kojoj su začarali svoj koš i bili veoma prisebi u napadu.

Ceo meč je bio jedna velika klackalica. Nijedan tim nije uspevao da se odlepi, da bi na četiri i po minuta do kraja Barsa otišla na plus šest (64:58) i tada je izgledalo da je na pravom putu, da će uspeti da slavi posle dva vezana poraza i vaskrsne u borbi za TOP 8, ali onda je Mancaris ubacio trojku, Milutinov pogodio za dva, Printezis bio uspešan oba puta sa penala i Oli je poveo 67:64. Petri Koponen ubacio je trojku za izjednačenje na 26 sekundi do kraja i ušlo se u pravu dramu.

Košarkaši Barselone želeli su poslednji napad. Poslali su Mancarisa na liniju penala, a on je bio nepogrešiv. I onda kada je trebalo da se odigra najmudrije, domaći su bili najsmušeniji. Nisu uspeli ni da upute šut na koš u poslednjih sedam sekundi, tako da je ostalo 69:67.

Iako je još rano govoriti o tome i baviti se bilo kakvim kalkulacijama, ovaj rezultat i te kako ide na ruku Crvenoj zvezdi. Po mnogima, Barsa bi mogla da bude direktan rival Beograđanima u borbi za plej-of ukoliko nastavi ovako loše, a s ovim neuspehom nalazi se na dve pobede iza crveno-belih.

U pobedničkom timu najbolji su bili Jorgos Printezis (16 poena) i Met Lodžeski (11), uz sjajnu podršku Grina (8), Papanikolaua (8), Voutersa (8) i našeg Milutinova (8). Kod Barse najbolji je bio Koponen sa 16 koševa. Pratili su ga Tajris Rajs (15) i Ante Tomić (12).

