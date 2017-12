Drama u Bostonu, sudije opet digle prašinu i detalj koji je odlučio meč: Faul nad Hardenom ili ne?! (VIDEO)

Ludo, luđe - NBA! Veče preokreta u najjačoj košarkaškoj ligi sveta! Od ukupno pet utakmica u noći između četvrtka i petka, čak tri su završene uz velike rezultatske zaokrete, gde je Portland stigao Filadelfijinih 18 poena viška, Milvoki nadoknadio čak 20 poena razlike protiv Minesote, dok je Boston u dramatičnoj završnici uspeo da spusti Hjustonovih 26 poena vođstva i posle sumnjive situacije u samom finišu stigne do velike pobede.

Susret Bostona i Hjustona ujedno je bio i derbi večeri, odnosno sudar dve prvoplasirane ekipe Istočne i Zapadne konferencije. Mada je sve vodilo ka tome da će Rakete odneti trijumf za Teksas, Boston je na kraju ipak slavio rezultatom 99:98!

Dešavanja u TD Centru podigla su veliku prašinu! Samo nekoliko dana posle dešavanja u božićnom derbiju Klivlenda i Golden Stejta, odnosno gde iz očiglednog kontakta Kevina Duranta i Lebrona Džejmsa sudije nisu svirale faul vedeti Kavsa, nešto slično viđeno je u završnih sedam sekundi utakmice u Bostonu.

