Drama zagarantovana u Ligi 2, prošle sezone najuzbudljivijem prvenstvu Evrope!

Krajem maja 2017. godine svi svetski mediji su brujali o nesvakidašnjem slučaju: uoči poslednje kola u drugoj ligi Francuske čak šest timova je pretendovalo na direktan plasman u elitu. Njih šest - Strazburg, Amijen, Troa, Lans, Brest i Nims - delila su samo tri boda. Čak i kad je gol razlika bila u pitanju svi su bili tu negde - tri tima na plus 17, dva na plus 15, Brest na plus 10. Svi su pobedili, pa su Strazbur, Amijen i Troa izborili promociju, dok Lans, Brest i Nim mogu samo opet da pokušaju.

Istina, nisu među favoritima, pošto svetske kladionice prednost daju pre svega Lorijanu, pa Nansiju, Lansu, Remsu i tek onda Okseru, Brestu (prošle sezone 25 nedelja na prvom mestu), pa dalje Avru, Sošou, Nimsu... Ali negde otprilike na Sošou se završava lista timova čija promocija ne bi predstavljala posebno iznenađenje.

Međutim, francuska Liga 2 je po mnogo čemu čudna liga. Recimo, tamo nije nimalo neuobičajeno da tim koji dolazi iz treće lige odmak preskoči još jedan korak. Setimo se samo Evijana, Gazelek Ajačija ili lane Strazbura i Amijena, rodnog grada novoizabranog predsednika Pete republike Emanuela Makrona.

Novajlije su sada Kevili, Paris i Šateru, tri od pet najjeftinijih timova u ligi ako za reper uzmemo specijalizovani portal Transfermarkt. Daleko ispred svih je Lorijan sa ekipom vrednom čak 31.450.000 evra. Za oko 50 odsto skupljim od, primera radi, timova kojima raspolažu Miroslav Đukić u Partizanu i Vladan Milojević u Crvenoj zvezdi. Preko 15.000.000 u svlačionici imaju i Okser, Nansi, Rems i Lans, ali samo se Lorijan, koji je prvoligaški status izgubio odigravši na domaćem terenu 1:1 sa Bordom u poslednjem kolu prošle seone, uočljivo izdvaja od konkurencije. Uostalom, Fabijen Lemoan, doskorašnji zadnji vezni Sent Etjena, sa obeštećenjem od okruglo 1.000.000 evra najskuplji je transfer ovog leta u Ligi 1. Mada se i Okser fino isprsio za vezistu Romena Filipotoa, koga je baš Lorijanu platio 850.000 evra.

Svi ostali uglavnom su dolazili kao slobodni igrači ili na pozajmice. Ili se bar njihova cena ne zna. Među takvima i jedno dobro poznato ime. Napadač Markus Tiram, 19-godišnji sin legendarnog Lilijana, svetskog prvaka iz 1998. godine, prešao je iz Sošoa u Gengan.

Liga 2 - drugo kolo

Petak

20.00 Ajačio - Brest

20.00 Burž Peron - Pariz

20.00 Šateru - Valensijan

20.00 Klermon - Tur

20.00 Galezek Ajačio - Lorijan

20.00 Avr - Okser

20.00 Lans - Nims

20.00 Nansi - Nior

20.00 Kevili - Sošo

Subota

15.00 Rems - Orlean

