Druga šansa za mini Mesija: Barsi igrač koga je Siti kao 15-godišnjaka platio 3.000.000 (VIDEO)

Ni Džeri Mina ni bilo ko drugi od zvučnih imena koja se pominju. Prvo januarsko pojačanje Barselone biće Hoze Anhel Poso! A ako se pitate ko je to dođavola zavalite se u fotelju i odvojite koji minut, jer ovaj momak zaslužuje vašu pažnju.

Poso je momak rođen u Andaluziji, ali ga je Real uočio još kao 11-godišnjaka. Važio je za veliku nadu Kraljevskog kluba sve dok Mančester Siti zveckajući milionima nije uspeo da mu namami roditelje u Englesku. Otprilike u to vreme, a beše to 2012, pre no što je Poso u martu te godine proslavio 16. rođendan, po medijima se zavrteo zvučni nadimak - mini Mesi!

Možda je i do toga što je i klub bogat kao Siti morao da u javnosti opravda čak 3.000.000 evra potrošena na 15-godišnjeg mladića.

Ali činilo se da vredi. Poso je u prvoj punoj sezoni na Ostrvu zaslužio priznanje za najboljeg igrača Sitijeve akademije. U drugoj sezoni ga je nažalost omela teška povreda skočnnog zgloba, međutim, on se nije predavao. Već 2014, bilo mu je svega 18 godina, Poso je, zahvaljujući povredama Serhija Aguera i Stevana Jovetića, stigao do debija u prvom timu Građana. U Liga kup susretu sa Šefild Venzdejom zamenio je Jaju Turea i 20-ak minuta kasnije postigao prvenac na seniorskoj sceni.

Ubrzo je stigao i debi u Premijer ligi. U decembru se našao i u startnoj postavi na gostovanju kod Lestera pošto se Edin Džeko povredio na zagrevanju.

Sve je do tog trenutka išlo kao u snu za mladog Španca, ali je ceo taj "hajp" oko mini Mesija polako bledeo sve dok i njemu nije postalo jasno da par dobrih utakmica na velikoj sceni ne znače da si postao igrač. Shvatio je da su mu potrebni minuti i povukao je hrabar potez. Za nešto više od 500.000 evra Almerija je iskoristila šansu. Siti je zadržao opciju da Posa otkupi nazad u naredne dve sezone.

Obe su prošle, a Građani nisu aktivirali tu klauzulu što dovoljno govori da u Almeriji nije baš eksplodirao. Mada uglavnom nije ni igrao na prirodnoj poziciji špica. Gurali su ga na levo krilo. Statistika nimalo imperesivna. Ali nije sve statistika. Utisak je generalno bio veoma solidan. Ove sezone i više od toga. Barselona se zainteresovala. I ne samo to: prema saznanjima radija Onda Sero Hoze Anhel Poso će biti prvo Barsino pojačanje.

Navodno je sve već dogovoreno, Almerija će na ime obeštećenja zaraditi 3.000.000 evra, a Barsa će Posa isprva postati na kalenje u B tim, dakle ponovo u Segundu. Samo do kraja sezone. Plan je da se Poso od leta stavi na raspolaganje šefu prvog tima. A da bi se to i desilo moraće da nauči i da bude efikasniji. U Barsi naime smatraju da ofanzivni igrač ipak mora da ima malo bolje brojke u statističkom listiću. Tačnije, smatraju da napadač mora da postiže golove.

I zato na kaljenje kod Đerara Lopeza. Pa ili nauči da treseš mreže ili smatraj da si potrošio još jednu šansu u velikom klubu. Drugu već. Treća se teško dobija.