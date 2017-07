Dunav će zapeniti - Delfini na Barakude za finale SP

Susret između dva stara vaterpolo rivala počinje večeras od 22 časa na čuvenoj budimpeštanskoj adi, Margit Sigetu. Mandić i dalje bolestan

Veličina slova A A A

Sportsko susedsko rivalstvo između Srbije i Hrvatske čini se da je najizraženije u vaterpolu. Jednostavno, oba tima, i Delfini i Barakude pripadaju samom svetskom vrhu i svaki njihov obračun pored već poznate "istorijske ravni", nudi i vrhunski sportski ugođaj. Pun je bazen majstora kada Srbi i Hrvati isplivaju jedni naspram drugih, a tako će biti i večeras na Alfred Hajoš kompleksu situiranom na prelepoj dunavskoj adi Margit Siget, usred Budimpešte. Meč polufinala Svetskog prvenstva zakazan je za 22 časa.

SRBIJA - HRVATSKA KI 1 - 1,30, KI X - 8,00, KI 2 - 5,10

Po mnogim mišljenjima (ali i ne po mišljenju našeg kapitena Filipa Filipovića) ovo je finale pre finala, pošto su u pitanju dve najizbalansiranije ekipe, sa odličnim igračima na svim pozicijama u timu, uz još po nekoliko majstora koji vode igru. Kao takvi i jedni i drugi mogu da pobede svakoga na turniru, naravno i jedni druge. Ali nema sumnje da naši momci u takvim situacijama pokazuju više. U prilog ovome govori i podatak da smo ih savladali u poslednja tri velika meča, ujedno i poslednja tri finala - 2015. u finalu Svstek lige u Bergamu, pre dve godine na SP u Kazanju, kao i 2016. na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru. Zapravo Barakude su poslednji put savladale Delfine još pre sedam godina, kada su pred svojim navijačima u Zagrebu slavile sa 10:9 u polufinalu Evropskog prvenstva. "Hrvatska i mi smo pokazali najbolji vaterpolo do sada. To nije finale pre finala, tek je polufinale. Znamo se veoma dobro, znamo gde su najjači, nema iznenađenja. Ko bude više pokazao u vodi ide u finale. Njihovo je pravo da budu optimistični i mislim da su realni. Ni mi, ni oni nismo na nivou iz prošle godine. To ništa ne znači. Dosta zavisi od nas i potrudićemo se da tako bude“, rekao je Filipović.

U redovima barakuda briljiraju iskusni Sandro Sukno, kapiten i najbolji igrač, kao golmani Marcelić i Bijač.

"Petorica igrača nosi igru Hrvatske, a pored Sukna koji je apsoultno najkvaliteniji igrač i pravi najveću razliku u odnosu na sve u njihovom timu, tu su dvojica levorukih igrača Ćavi Garsija i Joković, veoma su iskusni, zatim centar Lončar, jedan od najboljih na svetu, i naravno golman Juga Bijač, koji takođe poseduje vrhunski kvalitet. Bekovska linija im je čvrsta. Dosta dugo su zajedno, znaju se dobro i to je dodatni kvalitet. Godinama su u vrhu i sigurno su jedna od najboljih svetskih ekipa", procenio je protivnički sastav Andrija Prlainović.

Dosta toga u igri Barakuda će zavisiti od naturalizovanog Španca Havijera Garsie Gadee koji je u teško izvojevanom četvrtfinalu protiv Italije bio najbolji strelac tima.

„Idemo utakmicu po utakmicu, nadam se da možemo igrati finale. Moramo odigrati dobro i mirno, jednako kao perotiv Italije u četvfinalu i onda ćemo sigurno imati šanse protiv Srbije“, tvrdi Gadea.

Česti porazi od našeg tima sigurno da bole naše komšije koje se nadaju da će prekinuti negativan niz.

„Nadam se da možemo da promenim situaciju, verujem čvrsto da hoćemo. Rekao sam da je ekipa u psihofizičkom stanju da može svakoga dobiti i verujem u to“, poručio je selektor Hrvatske Ivica Tucak.

Srbija će najverovatnije i večeras ostati oslabljena za Dušana Mandića koji boluje pošto mu se nagnječenje rebra pretvorilo u veliku upalu, to jest zapaljenje grla sa visokom tempreaturom. Sveukupno naša vaterpolo reprezentacija je osvojila zlato na poslednjih šest velikih događaja, dominacija kakva se ne pamti poslednjih decenija. Jasno je onda ko je favorit i večeras, al i na celom SP u Mađarskoj.

GRČKA - MAĐARSKA KI 1 - 2,85, KI X - 7,50 , KI 2 - 1,65

U drugom polufinalu, koje startuje od 20.30 časova domaćini igraju protiv najprijatnijeg iznenađenja šampionata, Grčke.

SASTAVI

SRBIJA: B. Mitrović, Rašović, Ćuk, D. Pijetlović, Aleksić, Filipović, Prlainović, G. Pijetlović, Mandić, Ranđelović, Ubović, Jakšić, S. Mitrović. Selektor: Dejan Savić

HRVATSKA: Bijač, Lončar, Joković, Buljubašić, Bušlje, Setka, Garsija Gadea, Macan, Fatović, Vukićević, Sukno, Kapić, Marcelić. Selektor: Ivica Tucak.

(foto: Action Images)