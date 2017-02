Dva scenarija za košarkašku MOZZART Superligu

Šampion možda tek 30. juna

Veličina slova A A A

Prošle godine je pravljena pauza skoro od dva meseca, ove će biti kraća, a kad abaligaši završe svoje takmičenje i počne košarkaška MOZZART Superliga Srbije u svakom slučaju nas ponnovo čeka ubrzano takmičenje koje će kulminaciju doživeti možda tek u završnoj sedmici juna. Tad bi trebalo da bude poznat prvak države u košarci, s tim da još nije precizirano kad tačno počinje prvenstvo.

Termini zavise od učinka Crvene zvezde u Evroligi. Pod uslovom da se ekipa Dejana Radonjića domogne četvrtfinala - pisali smo da ima objektivne šanse - ligaški deo MOZZART Superlige počeo bi 3. maja i trajao bi do 11. juna. Igraće se, kao i lane, dve grupe sa po četiri ekipe (četiri najbolje iz MOZZART Košarkaške lige Srbije i četiri iz ABA lige), s tim da najbolje dve iz svake grupe idu u polufinale.

A ono se igra na dve dobijene utakmice i u tom prvom scenariju termini polufinala bili bi smešteni od 14. do 18. juna. Pobednici bi igrali u finalu (šampion postaje tim koji prvi zabeleži tri trijumfa) u razmaku od 21. do 30. juna.

Bude li tako, Srbija će biti država koja će od svih evropskih najkasnije dobiti prvaka.

Sve može da se ubrza samo pod uslovom da Crvena zvezda ne izbori plasman u TOP osam Evrolige. Ako tako bude onda bi samo sedam dana posle finala plej-ofa Jadranske lige (od 10. do 16. aprila) počela MOZZART Superliga Srbije (22. april). Večernje novosti pišu da bi se u tom slučaju takmičenje po grupama završilo do 3. juna, polufinalni susreti bili bi na programu od 6. do 11. juna, a finalne borbe od 15. do 25. juna. Uz ogradu da finale može da počne i ranije, ukoliko rezultati u obe polufinalne serije budu 2:0.

„Jasno je da je razlog za ovako dugu klupsku sezonu činjenica da naši najbolji klubovi moraju prvo da odrade posao u Jadranskoj ligi koja je kvalifikaciona ne samo za Evroligu i Evrokup, nego i za takmičenja FIBA. Međutim, nisu oni jedini koji muče muku sa (pre)dugom sezonom“, pišu Novosti, podsećajući da bez obzira koji kalendar takmičenja bude aktuelan selektor mlade reprezentacije Vladimir Đokić neće imati sve kandidate na početku priprema za Prvenstvo Evrope na Kritu (od 15. do 23. jula).

(FOTO: MN Press)