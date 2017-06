Elegantno, moćno, efikasno - Španija je klasa! Ali, o Bruminoj raketi će se pričati dugo! (VIDEO)

Imamo gol turnira! Furija ide direktno u polufinale, Portugalija traži prolaz kao najbolja drugoplasirana ekipa - 3:1

Španija je klasa i tačka! Po mišljenju gotovo svih fudbalskih kritičara prvi kandidat da se okiti zlatom u Poljskoj opravdao je ulogu apsolutnog favorita i već posle dva kola overio kartu za polufinale i prvo mesto u Grupi B! Španija je u komšijskom derbiju za vrh nadigrala Portugaliju rezultatom 3:1, pa ekipi Alberta Seladesa utakmica sa Srbijom na kraju prve faze neće imati rezultatski značaj.

Furija je gospodski, fudbalski dobila Portugaliju i pokazala sirovu moć sile sa Iberijskog poluostrva. Ma koliko Španija bila dobra, moramo da skinemo kapu i Brumi pošto je u porazu osvetlao obraz Portugalije spektakularnim pogotkom. Verovatno i golom turnira! Bila je to strela na raketni pogon koja je čak i gotovo savršenog golmana Španije Arizabalagu ostavila bez teksta. Nemoćnog. Potegao je Bruma neodbranjiv plotun nakon što je Ektor Beljerin uspeo da osujeti centaršut Bruna Fernandeša i izbacio loptu iz kaznenog prostora. Bio je to samo uvod u golčinu koja će se prepričavati! Brumi nije bilo potrebno da primi loptu, pa da onda uputi šut. Bila je to jedna od onih situacija kada je bilo suđeno da vidimo lepoticu kakva dugo nije bila viđena.

Doduše, osim tog gola Portugalija nije pokazala da je rival na nivou Španije. Jeste bilo sporadičnih napada, poput onog Danijela Podensea iz uvodnog dela utakmice, kada je pogodio stativu. Ili, kada je isti fudbaler početkom drugog dela nanizao nekoliko protivničkih igrača i posle fantastične solo-akcije bio u odličnoj poziciji da zatrese mrežu. Ali, nije mu se dalo.

Španija je ostatak utakmice, manje-više, držala pod kontrolom. Portugaliji se baš pomenuti pokušaj Podensa iz prvog dela brzo obio o glavu. A ulogu dželata imao je Saul Njigez. Tu nije bio kraj. Stezala je Furija polako obruč oko kaznenog prostora dobrog takmaca. Poput anakonde koja lagano davi plen. Da bi, posle nešto više od punog sata igre Đerar Deulofeu poslao nepogrešivo dodavanje ka novopoečenom igraču Evertona Sandru Ramirezu, posle čega je rezultat na semaforu glasio - 2:0.

Jeste Brumin projektil iz 77. minuta vratio tračak nade da bi Portugalija mogla do izjednačenja, možda i preokreta, Ali, osim nade, Portugalija nije imala ništa više. Zato je pečat na veliki trijumf i sigurno prvo mesto stavio Injaki Vilijams u poslednjim sekundama meča. I tako samo potvrdio surovu dominaciju fudbalskih virtuoza iz Španije.

