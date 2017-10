Everton i Milan se raspadaju! Ludogorec opet deli packe, Matić namestio bod Kopenhagenu (VIDEO)

Hofenhajm se vratio u trku za drugi krug

Veličina slova A A A

Užasnu sezonu u Premijer ligi Everton je zaokružio još jednim očajnim rezultatom u Ligi Evrope i porazom od Liona na svom Gudison Parku - 1:2 (0:1). Francuska ekipa proslavila je u Liverpulu važan trijumf, a pogodak odluke u napetom meču postigao je Bertrand Traore desetak minuta pre kraja.

Ova pobeda je omogućila Lionu da uhvati priključak u grupi E za prvoplasiranom Atalantom koja nije imala problem na svom terenu protiv Apolona (3:1).

Ludogorec je napravio veliku uslugu Hofenhajmu, čiji san o plasmanu u drugu fazu ponovo živi posle pobede nad Bašakšehirom od 3:1. Sva četiri gola pala su u nastavku utakmice, a jedinom bundesligašu koji je odbranio čast nemačkog fudbala večeras prijale su i vesti iz Portugalije gde je Ludogorec dobio Bragu sa 2:0.

Ponovo je Rumun Moci načeo rivala, koji je pravio isuviše grešaka u odbrani, pa je bugarski šampion preuzeo lidersko mesto u grupi upravo od očajne Brage. Lazar Rosić nije igrao za domaćine zbog povrede.

Užasni Milan se ponovo obrukao i to na svom San Siru gde nije uspeo da pobedi AEK - 0:0. Uzalud su izabranici Vinćenca Montele stvorili gomilu prilika i imali desetine jalovih napada, blistao je golman Janis Anestis koji je doveo do ludila napadače Rosonera. U istoj grupi i Rijeka je upisala prvi trijumf i to protiv Austrije u Beču - 1:3.

Viljareal i Slavija iz Praga su se ispucali u prvom poluvremenu kada su postigli četiri gola, ali je na kraju češki tim odneo bod sa Madrigala, bilo je 2:2. Tako su ova dva tima ostali na čelu sa po pet bodova, a prati ih Astana sa četiri, pa nas čeka zanimljiv rasplet u ovoj grupi u nastavku.

Na kraju i u F grupi Kopenhagen je osvojio bod u Češkoj protiv Zlina (1:1), a za njega se pobrinuo Uroš Matić koji je asistirao strelcu Ankersenu. Inače, ovaj meč je zbog magle bio privremeno prekinut, ali je na kraju priveden kraju.

LIGA EVROPE - 3. kolo

Grupa A

Astana - Makabi Tel Aviv 4:0 (2:0)

/Tvumasi 33. penal, 42, Kabananga 47, 52/

Viljareal - Slavija Prag 2:2 (2:2)

/Trigueros 41, Baka 44 - Necid 18, Dani 30/

Grupa C

Hofenhajm - Bašakšehir 3:1 (0:0)

/Hubner 53, Amiri 59, Šulc 75 - Napoleoni 90+3/

Braga - Ludogorec 0:2 (0:1)

/Moci 25, Silva 57. autogol/

Grupa D

Milan - AEK 0:0

Austrija Beč - Rijeka 1:3 (0:2)

/Frejzembihler 90 - Gavranović 21, 31, Kvržić 90+3/

Grupa E

Atalanta - Apolon 3:1 (1:0)

/Iličić 12, Petanja 64, Frojler 66 - Šembri 59/

Everton - Lion 1:2 (0:1)

/Vilijams 69 - Fekir 6. penal, Traore 75/

Grupa F

Zlin - Kopenhagen 1:1 (1:1)

/Diop 11 - Ankersen 19/

Šerif - Lokomotiva Moskva 1:1 (1:1)

/Badibanga 31 - Mirančuk 17/

Grupa G

Hapoel Ber Ševa - FCSB 1:2 (0:0)

/Kuenka 88 - Gnoere 70, 75/

Lugano - Plzenj 3:2 (0:0)

/Botani 63, Karlinjos 70, Gernt 88 - Krmenčik 76, Bakoš 90/

Grupa I

Konja - Salcburg 0:2 (0:1)

/Gulbrandsen 5, Dabur 80/

Marselj - Gimaraiš 2:1 (1:1)

/Okampos 28, Lopez 76 - Martins 17/

Grupa J

Zarja - Herta 2:1 (1:0)

/Silas 42, Svatok 79 - Zelke 56/

Estersund - Bilbao 2:2 (0:1)

/Gero 52, Edvards 64 - Aduric 14, Vilijams 89/

Grupa L

Vardar - Sosijedad 0:6 (0:3)

/Ojrazabal 12, Vilijan Hoze 34, 42, 55, 59, De la Bela 90/

Zenit - Rozenborg 3:1 (1:0)

/Rigoni 2, 68, 75 - Heland 88/

(FOTO: Action Images)