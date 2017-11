Evertonov prinudni brEXIT posle četiri kola! Proleće zamirisalo u Lionu i Bergamu! Debakl Rijeke (VIDEO)

Novi Šerif u Moskvi, AEK i Milan bratski, važne pobede i za Viljareal, Kopenhagen...

Može biti da ih ne zanima, posebno zato što Ronald Kuman na Gudison parku ne da nije uspeo da Everton uzdigne na nivo šest najvećih klubova u Engleskoj, već ih je doveo do toga da se bore za opstanak u Premijer ligi. Može biti, dakle, ali je svakako ponižavajuće da klub tako bogate tradicije, da klub koji je ovog leta na pojačanja utrošio više od 150.000.000 evra, evropsku sezonu završi posle samo četiri kola, kao najgori tim u istina najtežoj grupi drugorazrednog kontinentalnog takmičenja.

Istinski evropski velikan, a Olimpik iz Liona to jeste, otresao je arogantne Engleze sa 3:0 što je uz remi prkosne Atalante na gostovanju kod Apolona u Limasolu Everton ostavilo na samo jednom osvojenom bodu iz četiri meča u Ligi Evrope, bez teoretske šanse da se domogne nokaut faze takmičenja.

Takozvana “grupa smrti“ tako je postala prva u kojoj je maltene sve odlučeno, jer malo je verovatno da će Apolon, bez obzira na taj izjednačujući pogodak Emilija Hozea Zelaje, u preostala dva kola uspeti da nadomesti taj minus od pet bodova za Atalantom i Lionom.

Everton se više ništa ne pita. Eventualno može da pokuša nekom da napakosti. Samo je pitanje da li je sposoban za tako nešto. Bertrand Traore, Usem Uar i Memfis Depaj večeras su mu u Lionu naneli ozbiljne traume.

Matematički je ipak plasman u nokaut fazu Lige Evrope obezbedio samo kijevski Dinamo o kome člitajte u ODVOJENOM TEKSTU, dok će u ostalim grupama još biti borbe.

Hofenhajm je bio na pragu velike pobede na Bosforu, doduše i sam Bašakšehir mu je poprilično olakšao izašavši na teren bez sedmorice standardnih prvotimaca, ali možda niko nije rekao Edinu Višći da Turke Liga Evropa ne zanima previše, pa je on pogotkom u 93. minutu oduzeo Nemcima već upisanu pobedu. Međutim, nije su tu nešto mnogo promenilo s obzirom da pobednika nije bilo ni u Razgradu, iako je Ludogorec vodio većim delom utakmice samo da bi Franserđo u 83. spasio Bragu poraza.

Spasa nije bilo za Rijeku, iako su igrali na domaćem terenu, ali bolje da su dan prespavali. Bečka Austrija bila je nemilosrdna - 4:1. U istoj grupi, AEK i Milan su, kao i u prethodnom kolu, odigrali miroljubivih 0:0 i sačuvali svoje pozicije na vrhu tabele. Kvalitetom su realno ispred Rijeke i Austrije. Pitanje je samo da li i Rosonere zanima da se vucaraju po Evropi i kad se bude lomilo za pozicije u Seriji A?

Kod Španaca ta dilema tradicionalno ne postoji, pa je Viljareal prošetak Pragom (2:0), dok je Astrana priredila malo iznenađenje pobedom u Tel Avivu od 1:0. Ali to iznenađenje nije ništa naspram senzacije koju je u Moskvi priredio Šerif savladavši Lokomotivu sa 2:1 i to pošto su Rusi prvi stiglo do gola.

Grupa A:

Makabi Tel Aviv - Astana 0:1 (0:0)

/Tvumasi 57/

Slavija Prag - Viljareal 0:2 (0:1)

/Karlos Baka 15, Deli 89ag/

Grupa B:

Partizan - Skenderbeg 2:0 (1:0)

/Tošić 39, Tavamba 66/

Jang Bojs - Dinamo Kijev 0:1 (0:0)

/Bujalski 70/

Grupa C:

Istanbul Bašakšehir - Hofenhajm 1:1 (0:0)

/Višća 90 - Grilič 47/

Ludogorec - Braga 1:1 (0:0)

/Marselinjo 68 - Franserđo 83/

Grupa D:

AEK - Milan 0:0

Rijeka - Austrija Beč 1:4 (0:1)

/Pavičić 61 - Prokop 41,62, Serbest 73, Monšajn 83/

Grupa E:

Apolon - Atalanta 1:1 (0:1)

/Zedaja 90 - Iličić 35/

Olimpik Lion - Everton 3:0 (0:0)

/Traore 68, Uar 76, Depaj 88/

Grupa F:

Kopenhagen - Zlin 3:0 (1:0)

/Luftner 40, Verbić 49, 90/

Lokomotiva Moskva - Šerif 1:2 (1:1)

/Farfan 26 - Badibanga 41, Brezovec 58/

(FOTO: Action Images)