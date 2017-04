Evo zašto je Alegri majstor: Vratio Juve na 4-2-3-1 i sada opet deluje nepobedivo

"Opredelio sam se za promenu posle utakmice Fiorentinom. Osetio sam da ću samo tako omogućiti ekipi da pokaže pun potencijal. Uostalom, takve promene uvek probude entuzijazam“, objasnio je Alegri

Lepo je biti Masimilijano Alegri ovih dana. Nova titula prvaka Italije praktično je u džepu, Juventus ima šest bodova više od drugoplasirane Rome, Stara dama je preslišala Barselonu sa 3:0 u prvom četvrtfinalnom okršaju Lige šampiona, a kao šlag na tortu došla je i vest da je Paulo Dibala potpisao novi ugovor.

U prethodnom periodu Alegri je još jednom potvrdio da je izvrstan taktičar. Promenio je formaciju, odnosno umesto tri igrača u zadnjoj liniji, vratio se opet na četvoricu. Iako kaže da to nije ključni uzrok uspeha Stare dame u poslednje vreme, jasno je da je Alegri opet postavio svojevrstan standard i to dok dobar deo trenera u Evropi i dalje forsira sistem sa trojicom igrača ispred golmana.

“Prelazak na drugačiju formaciju nije najvažniija stvar. Sezona je duga, jednostavno, nekad izaberete jedno, a nekad sasvim drugo rešenje. Takođe, važno je i da tokom same utakmice pravite korekcije. Opredelio sam se za promenu posle utakmice Fiorentinom. Osetio sam da ću samo tako omogućiti ekipi da pokaže pun potencijal. Uostalom, takve promene uvek probude entuzijazam“, objasnio je Alegri na konferenciji za novinare.

Trofejni trener kazao je i da se ekipa veoma lako navikla na ove promene.

“Momci su stvarno sve to dobro prihvatili. Ali nije teško kada radite sa takvom grupom ljudi koja uvek daje maksimum. Uostalom, Juventus se razlikuje od ostalih i po moralnim načelima koje zastupa.“

Alegri je govorio i o tome koliko Paulo Dibala znači za ekipu.

“Pre svega, moram da se zahvalim Dibali na onome što je rekao. Ja sam ga samo malo usmerio, pokazao šta može da uradi i koliko može da poraste. On je ogroman potencijal, ima zaista mnogo prostora za napredak. On i Nejmar su definitivno budućnost fudbala“

Alegri je najavio i da će odmoriti neke igrače u duelu sa Peskarom u Seriji A, pa će se tako na golu umesto Đanluiđija Bufona ponovo naći Neto.

Šef struke Juventusa zahvalio se i bivšem vlasniku Milana Silviju Berluskoniju na šansu koju mu je ukazao da vodi Rosonere od 2010. do 2014. godine.

“Italijanskom fudbalu će definitivno nedostajati i on i Adrijano Galijani. Oni su stvarali istoriju.“

O predstojećem duelu sa Peskarom:

“Moramo da ostanemo fokusirani, nama je važna svaka sledeća utakmica. Barselona je prošla, sada je na redu Peskara. Oni igraju dobro u poslednje vreme. Neće sami sebe da pobede. Moramo da budemo oprezni. Neto će da brani, a igraće Dibala. Mandžukić i Iguain. Kedira će da odmori, a Bonući je suspendovan. Dvoumim se između Kvadrada i Lemine. Važno nam je da pobedimo Peskaru, a onda ćemo da razmišljamo o Barseloni“, zaključio je Alegri.

