EVROLIGA: Ročesti u TOP 5 u dve kategorije, tu je i Antić

Amerikanac se istakao u asistencijama i ukradenim loptama

Veličina slova A A A

Naravno, sve bi bilo drugačije da je Tejlor Ročesti pogodio poslednji šut protiv Žalgirisa i doneo pobedu crveno-belima, ali to je košarka. Imao je dobrih stvari kroz prvi meč u novoj sezoni Evrolige, a to ga je dovelo do probijanja u TOP 5 u individualnom učinku.

Ročesti je posle prvog kola na deobi drugog mesta kada su asistencije u pitanju, imao ih je ukupno sedam koliko je upisao i Kostas Slukas iz Fenerbahčea. Na deobi prvog mesta nalaze se Pjer Džekson i Tomas Ertel sa čak devet završnih dodavanja.

Zvezdin Amerikanac se pokazao i u ukradenim loptama što mu možda i nije svojstveno s obzirom da je poznatiji kao bolji napadač od toga kakav je defanzivac. Imao je tri ukradene lopte i nalazi se na drugom mestu odmah iza Janisa Time koji je imao četiri.

Na tri ukradene lopte pored Ročestija nalaze se i Vil Klajburn iz CSKA, Gustavo Ajon iz Real Madrida i Pero Antić iz Crvene zvezde.

Dakle, još jedan Zvezdin košarkaš je našao mesto na individualnoj listi najboljih posle prvog kola. Videćemo kako će se igrači Zvezde kotirati na ovim tabelama tokom sezone.