Evropski marš u NBA: Adetokumbo 40, Porzingis 28, Šarić 25...

Pored Nikole Jokića blistala još trojica igrača sa Starog kontinenta

Veličina slova A A A

Ovo je definitivno bila noć evropskih igrača! Naravno, epitet apsolutnog junaka zaslužio je Nikola Jokić koji je stigao do rekorda karijere i predvodio Nagetse do sigurnog trijumfa nad Bruklinom, ali još nekoliko igrača sa Starog kontinenta je igralo na ol-star nivou.

REKORD KARIJERE NIKOLE JOKIĆA

Klivlend je teškom mukom stigao do trijumfa nas Milvokijem. Bio je to klasičan košgeterski obračun Lebrona Džejmsa i Janisa Adetokumba. Milvoki se dobro držao, ali su Kavse do trijumfa odveli rezervisti, Džej Ar Smit i Iman Šampert.

Najefikasniji u domaćem timu bili su Kevin Lav sa 32 poena (9/14 iz igre, 14/16 slobodna bacanja), uz 16 skokova, Džejms je dodao 30 poena (10/20 iz igre), osam skokova i devet asistencija, Smit 20 (5/7 za tri), a Derik Rouz i Dvejn vejd po 10 koševa.

Adetokumbo je predvodio Bakse sa 40 poena (16/21 iz igre), devet skokova i četiri blokade, ali je u poslednjem periodu zabeležio samo četiri koša. Malkolm Brogdon je upisao 22, Kris Midlton 20 poena, sedam skokova i 11 asistencija, a Teletović 16 poena (4/8 za tri) za 17 minuta.

Njujork je slavio protiv Šarlota, a letonski as Porzingis stao je na 28 poena. Bio je ubedljivo najjača karika Niksa, naš kao što je Filadelfiju do uspeha u Solt Lejk Stiju vodio Hrvat Dario Šarić.

On je posebno bio raspložen u šutu za tri poena. Pogodio je pet puta iz devet pokušaja.

NBA REZULTATI

Klivlend - Milvoki 124:119

/Lav 32 - Adetokumbo 40/

Vašington - Dalas 99:113

/Vol 23 - Barns 31/

Indijana - Nju Orleans 112:117

/Turner 21 - Dejvis 37/

Toronto - Čikago 119:114

/Derozan 24 - Portis 21/

Njujork - Šarlot 118:113

/Porzingis 28 - Hauard 21/

San Antonio - Los Anđeles Klipers 120:107

/Aldridž 25 - Rivers 24/

Juta - Filadelfija 97:104

/Hud 19 - Šarić 25/

Denver - Bruklin 112:104

/Jokić 41 - Zeler 21/

Sakramento - Oklahoma 94:86

/Hajld 21 - Vesbruk 20/

Portland - Memfis 97:98

/Mekolum 36 - Evanes 21/