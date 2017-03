EX-YU LIGE: Sumrak favorita

Tokom minulog vikenda u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Crnoj Gori i Makedoniji viđeno mnogo neočakivanih rezultata

Zbog velikog interesovanja naših čitalaca i igrača Mozzart Sport će svakog ponedeljka doneti pregled svih prvih liga bivših jugoslovenskih republika. Izuzimajući Srbiju, naravno. Kao što i dolikuje, ovu fudbalsko-kladioničarsku turu prostorom bivše nam domovine (barem starijem delu stanovništva) započinjemo u najjačoj, Hrvatskoj nogometnoj ligi.

HRVATSKA

Serija "nula" u okviru 25. kola Hrvatske nogometne lige. Iritantno, ali to je uglavnom realnost u svim ligama bivše nam domovine. Čak dva susreta su završena bez golova, a a na još dva nije došao GG. Da ne bude baš sve "mrtvo more" potrdili su se Rijeka i Slaven koji su odigrali 3:2. A o majstorskom pogotku bivšeg napadača Crvene zvezde i reprezentativca Crne Gore, Marka Vešovića pročitajte više na ovom LINKU

REZULTATI 25. KOLA

Lok. Zagreb - Hajduk 0:0

Split - Inter Z. 0.0

Osijek - Cibalija 2:0

/Ljopa 43, 55/

Istra - Dinamo 0:3

/Sudani 18, Hodžić 52, 90+2/

Rijeka - Slaven 3:2

/Andrijašević 34, Jovičić 51 ag, Vešović 87 - Tadić 14, Heber 72/

SLOVENIJA

Za razliku od HNL-a, nešto zapadnije pada kiša golova. U Slovenskoj nogometnoj ligi to nije neuobičajeno, ali je neočekivano to što su dva najjača tima, Maribor i Olimpija odigrala bez pobednika u 25. rundi. Ljubljanski klub je baš na svojim Stožicama odigrao 1:1 sa Koprom, istao kao i "vijoličasti" (ljubičasti) na gostovanju Celju. To je naravno, oborilo mnoge tikete. Posebno zanimljivo je videti šta će se tokom narednih dana događati sa aktuelnim šampionom, Olimpijom koja u 2017. još nije pobedila! Vrlo moguće da će gazda Milan Mandarić ponovo reći "zbogom" direktoru Ranku Stojiću.

REZULTATI 25. KOLA

Gorica - Domžale 3:1

/Filipović 56, Burgič 64 ag, Kolenc 71 - Halilović 42/

Radomlje - Krško 0:2

/Mujan 49, Gatarić 90+2/

Celje - Maribor 1:1

/Volaš 45 - Novaković 6/

Aluminij - Rudar 3:0

/Kramer 7, Tahiraj 67, Škoflek 77/

Olimpija - Koper 1:1

/Benko 19 - Paljk 54/

BiH

Slično kao u Sloveniji, i u BiH je minulo kolo donelo sumrak favorita. Pre svih Sarajeva i Zrinjskog koji su doživeli poraze. Sa druge strane, Željo je bio siguran i uspeo da se probije do druge pozicije. Borba za titulu u Premijer ligi će biti veoma uzbudljiva jer sledi velika borba tri kluba.

REZULTATI 22. KOLA

Sloboda - Sarajevo 3:0

/Zec 42, Tandir 48, Ziljkić 67/

Željezničar - Radnik B. 2:0

/Zakarić 41, Lendrić 90/

Zrinjski - Metalege J. 2:0

/Zeba 49, Jovanović 72/

Čelik - Mladost D. 2:2

/Pezer 12, Stokić 74 - Šišić 7, Maksimović 59/

Vitez - Krupa 0:0

Široki Brijeg - Olimpijk S. 0:0

CRNA GORA

I u Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi vodeći tim je kiksnuo. To je, naravno Budućnost koja je odigrala 1:1 na gostovanju uvek nezgodnom Grblju, ali prestoničanima nije ugrožena liderska poziciju pošto Mladost, koja je doživela poraz od Bokelja zaostaje osam bodova. Trebalo bi izdvojiti i to da je poslednjeplasirano Jedinstvo pružilo dostojan otpor na gostovanjuu Nikšiću izgubivši sa 2:3. Zato u narednim kolima treba obratiti pažnju na tim iz Bjelog Polja koji je u 2017. zabeležio samo poraze. Možda se sprema neko iznenađenje.

REZULTATI 23. KOLA

Grbalj - Budućnost 1:1

/Pavlović 73 - Vušurović 9/

Dečić - Iskra 1:2

/Vujačić 81 - Paunović 33, Muhović 75/

Rudar - Petrovac 3:2

/Vuković 23, Kalić 58, Vuković 71 - Vučinić 35, Rudović 61/

Sutjeska - Jedinstvo 3:2

/Kovačević 26, Zarubica 28, Ivanović 34 - Boričić 80, Drašković 90/

Zeta - Lovćen 1:0

/Ljuljđuraj 33/

Bokelj - Mladost 1:0

/Denković 43/

MAKEDONIJA

Za kraj ovog pregleda, idemo na sam jug, u sunčanu Makedoniju. Tamo je minulog vikenda odigrano 23. kolo u kojem je praktično sve došlo kao što se i očekivalo. Favoriti Vardar, Škendija i Rabotnički su zabeležili pobede. Jedino je Pelister doživeo drugi poraz zaredom, ovaj put od Renove, tako da je prepustio treću poziciju Rabotničkom.

REZULTATI 23. KOLA

Bregalnica - Škendija 1:3

/Zdravkov 85 - Ibrimi 58, Abdurahimi 77, Alimi 88/

Makedonija GJP - Vardar 0:5

/Popov 16, Hambardzumjan 24, Barsegijan 53, Blajevski 58, Spirovski 88/

Rabotnički - Sileks 2:0

/Siljanovski 58, Sahiti 66/

Renova - Pelister 2:1

/Gafuri 27, Velinov 89 - Fereira Kardoso 54/

Pobeda - Škupi 1:1

/Zendeli 63 - Lazarevski 31/