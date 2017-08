Faktor Radonjić - vreme je za gol!

Driblinzi su jedna od lepših stvari u fudbalu, ali bolje prilike za spajanje lepog i korisnog od naredne utakmice na stadionu Rajko Mitić neće biti

Nije bilo potrebno mnogo vremena navijačima Crvene zvezde da shvate da je Nemanja Radonjić pravo pojačanje za njihov klub. Još kada je kao tajfun protutnjao kroz odbranu Sparte na stadionu Rajko Mitić bilo je jasno da bi upravo on mogao da bude jedan od ključnih igrača sa ostvarivanje gotovo nestvarnog sna koji ovog leta još uvek traje među pristalicama crveno-belih, a pretvoriće se u ovog četvrtka od 21 čas na stadionu Rajko Mitić.

Radonjić je i u Krasnodaru tutnjio pored aut-linije, davao vazduh saigračima kada su bili potisnuti na svojoj polovini, a sada je došao trenutak za korak napred. Driblinzi su jedna od lepših stvari u fudbalu, ali bolje prilike za spajanje lepog i korisnog od naredne utakmice na stadionu Rajko Mitić neće biti.

Naravno, neophodan je i faktor sreće, pa da neka od lopti koje vihorni ofanzivac crveno-belih bude uputio ka golu ruskog kluba završi iza leđa Andreja Sinitsina.

„U svakoj utakmici koju sam igrao imao sam barem jednu ili dve stopostotne prilike, ali lopta nije htela u gol. Prihvatio sam to kao sastavni deo sporta, uvek dignem glavu i idem napred i trudim se da budem još bolji u narednoj utakmici. Nadam se da ću sada kada je navažnije da postignem svoj prvenac u crveno-belom dresu i možda baš on bude odlučujući za prolazak u Ligu Evrope. Ipak, u ovom trenutku nam je najvažnije da pobedimo, nije bitno ko će dati golove“, rekao je Radonjić.

Trener crveno-belih Vladan Milojević je Radonjiću odlično dozirao minutažu u dosadašnjem toku sezone i čini se pravovremeno ga rotirao sa Nemanjom Milićem. U Krasnodaru je dobio šansu od starta meča i odigrao odlično prvo poluvreme, a onda baš kada je trebalo poslao na teren nekadašnjeg igrača Spartaka, koji je ubrzo namestio gol Aleksandru Pešiću.

„Ono što sam ja video u toku utakmice u Krasnodaru jeste da oni dosta rizikuju u svojoj igri i mislim da najviše možemo da im zapretimo iz kontri. Mislim da mi krilni napadači svojom brzinom možemo da probijemo njihovu odbranu. Njihova poslednja linija ima određene nedostatke i tu ćemo mi tražiti svoju šansu. Pred ovu utakmicu nam posebno znači što dobijamo podršku od navijača, da nije njih siguran sam da bi nam bilo mnogo teže. Pozivam ih da dođu u što većem broju i pomognu nam. Čvrsto verujem u svoju ekipu”.

Radonjiću, ali i kompletnom timu srpskog vicešampiona, bilo je potrebno dosta vremena da se naviknu na velelepno fudbalsko zdanje u Krasnodaru, kao i podlogu koja se ne može videti na ovdašnjim terenima. Ipak, sada će u „problemu“ biti gosti, kojima će biti teško na stadionu Rajko Mitić, ali ne samo zbog fantastične atmosfere, već i podloge koja na kraju ove nedelje odlazi u istoriju.

„Ogromna je razlika u terenima. U Krasnodaru mi je prvih 15 minuta skoro svaka druga lopta pobegla jer je njihova podloga mnogo brza. Mi smo navikli na naš teren i mislim daće i njima biti teško, kao što je nama bilo na početku meča u gostima. Mada, oni imaju još jednu otežavajuću okolnost, a to su naši navijači. Kada osete atmosferu pri izlasku na teren siguran sam da će se uplašiti. S obzirom na to da sam kao dečak stalno išao na sever znam odlično šta sve naši navijači mogu da naprave. Siguran sam da će atmosfera biti nezaboravna i da će nas podrška sa tribina nositi na terenu“.

Crveno-beli su u Rusiji bili inferiorniji tim na terenu, domaćin je prezentovao zavidan kvalitet, ali je tim Vladana Milojevića pokazao da može da se nosi i sa jačima od sebe, pa je došao do rezultata koji mu pruža veliku šansu u revanšu da posle punih 10 godina zaigra u grupnoj fazi drugog po kvalitetu takmičenja na Starom kontinentu.

„Igrali smo protiv izuzetno jakog protivnika, ali pokazali smo da možemo da se nosimo sa njima. Možda smo se u prvih dvadesetak minuta malo povukli i ostavili previše prostora protivniku. Čini mi se da smo u punoj snazi krenuli da igramo tek kada smo primili gol, videli smo da možemo da igramo sa njima. Sada kada pogledam ponovo utakmicu čini mi se da smo mogli i do trećeg gola i nerešenog rezultata, ali nismo iskoristili neke odlične šanse koje smo imali. Imamo prilike sve to da ispravimo pred našim navijačima u četvrtak“, poručio je Radonjić.

