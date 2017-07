Finala još bole, ali Simeone ne odustaje - 2019. Atletiko na krovu Evrope

Argentinski stručnjak produžio ugovor sa Jorgandžijama

Dva puta mu je bio na dohvat ruke, ali je uvek izmicao. Pehar Lige šampiona ostao je nedosanjan san za Atletiko i Dijega Simeonea, ali ni prgavi Argentinac ni sam klub nisu spremni da se pomire sa porazom. Rešili su da probaju još jednom. Pa je popularni Čolo prihvatio da produži ugovor sa Jorgandžijama.

Podsetimo, on je isprva potpisan do 2020, ali je potom na opšte iznenađenje skraćen do 2018. Baš na insistiranje Simeonea, koji ne voli da ide toliko u budućnost. Doduše, ne zna se da li je sada dogovor postignut do 2019. ili 2020. godine.

A šta je u pozadini svega izuzev strogo fudbalskih razloga naravno? Radio Kadena Ser piše da je ideja da Atletiko još jednom napadne krov Evrope. Ove sezone to možda neće biti toliko realan cilj imajući u vidu da Madriđani ne mogu da registruju nove igrače do januara. Ali u klubu postoji plan da se podnese kandidatura za domaćina finala 2019. godine i da se onda, na novoizgrađenom stadionu Metropolitano, konačno prigrli evropska kruna.

Ambiciozan plan, ali mnogo toga su Atletiko i Simeone uspeli da naprave otkako su januara 2012. počeli saradnju sa Čolom na mestu trenera. Već u prvoj sezoni osvojili su Ligu Evrope, bili su šampioni Primere 2014, osvojio Kup kralja, španski i evropski Superkup, igrali ta dva finala u Ligi šampiona.

Još bole, ali Simeone nije tip koji će se presaviti pod pritiskom. I zato ni Inter ni Pari Sen Žermen - još je vreme za Atletiko.

(FOTO: Action Images)