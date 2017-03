Firmino, je l ti to slaviš? (VIDEO)

Saigrači su mu sve pripremili. Adam Lalana je trebalo samo da postavi nogu i loptu gurne u mrežu Vilija Kabaljera. Sasvim prosto. Toliko prosto da je Roberto Firmino smatrao da je nemoguće promašiti.

Pa čak i ako je gledao ka Lalani, čak i ako je video da ovaj nije zahvatio loptu kako je trebalo, Firmino je raširenih ruku kliznuo na kolena. Istog sekunda shvatio je da nema razloga za slavlje. Pogledao je još jednom da proveri. I uhvatio se za glavu.

Jer zaista, ovo je bilo nemoguće promašiti...

Firmino with the slide celebration when he thinks Lallana has scoredpic.twitter.com/rrP2CpMjbQ