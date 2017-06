Florentino Perez - veliki intervju o svemu i svima: Ronaldo, Mbape, Donaruma, Isko, Asensio, Hames, Morata..

Predsednik Reala otvorio dušu pošto je dobio novi mandat

Florentino Perez je juče započeo novi mandat na predsedničkoj funkciji Real Madrida. Ukupno je 17 godina prvi čovek najpopularnijeg kluba na svetu i za to vreme je uspeo da ga učvrsti na tronu najmoćnijeg. Sa njim na čelu, Real je četiri puta bio prvak Evrope i poslednjih godina uspostavio hegemoniju u evropskom fudbalu.

Prvo što je Perez uradio tokom novog mandata je bilo da ispoštuje javnost i armiju navijača Reala koji žele da se informišu o stanju u svom klubu. Nije izabrao saopštenja i slične naline komunikacije, već je kao posetio najtiražniji sportski dnevnik na svetu Marku i dao opširan intrevju odgovarajući na razna pitanja... Bez obzira što je u prethodnom periodu bilo trzavica na relaciji sa madridskim sportskim dnevnikom.

„Izabran sam pre 17 godina i od tada kao da je prošao ceo jedan život. Tada nismo bili baš u najboljoj ekonomskoj siutaciji i mogli smo da izgubimo privilegiju da naši navijači budu gospodari našeg kluba. Zato je moj najvažniji zadatak bio da zadržim sve navijače i finansijski stabilizujem klub“.

Kako ste uspeli da rešite ekonomsku krizu?

„Promenili smo način funkcionisanja stadiona Santjago Bernabeu. Ako dovodiš velike igrače, možeš da računaš na velike prihode i samim tim na dovođenje novih velikih imena. Umesto što smo gubili novac, počeli smo da zarađujemo novac, ekonomski smo se stabilizovali i došli su i sportski uspesi. Uspeli smo da postanemo najuspešniji klub u Evropi. Sada samo usavršavamo sistem jer su nam konkurenti mnogi ekonomski moćni klubovi kakvih nije bilo ranije. Gazde tih klubova imaju mnogo para“.

Dokle ćete biti predsednik?

„Sve dok me navijače žele i dok imam snage“.

Naravno, udarna tema ovih dana je želja Kristijana Ronalda da napusti Real Madrid razočaran odnosom španskih vlasti i medija prema njemu posle afere o navodno neplaćenom porezu.

„Sve što sam čuo o Kristijanovoj želji da ode, čuo sam od medija. Za to da odlazi saznao sam tako što su mu svi koje poznajem poslali Abolinu naslovnu stranu tog jutra“.

Perez je uveren u Ronaldovu nevinost povodom optužbi da je utajio 15.000.000 evra neplaćenog poreza.

„Uvek ću biti na Kristijanovoj strani. Kao sportiste i čoveka. On je jako dobra osoba. Siguran sam da je čist što se tiče poreza i da je u pitanju samo nesporazum koji će biti rešen pre ili kasnije. Znam da su njegovi advokati izašli sa podacima i dostavili poreznicima sve potrebne papire. Probleme sa poreznicima smo imali i i ja, i Real Madrid pa smo pobedili na sudu“.

Ali šteta je već napravljena...

„Znam samo da je Kristijano jako ljut zbog medijskih navoda. Razumem da čovek njegovih kvaliteta i poštenja ne može da razume ovakve stvari. Pretpostavka nevinosti uopšte nije uzeta u obzir od strane medija. Razočaran je kako ga neki tretiraju. Ali njegovo razočaranje nema veze sa nama. Uvek smo imali dobar odnos“.

Teoretičari zavera smatraju da Ronaldo pravi pritisak na Real da mu klub plati porez.

„Znam da on ne želi da mu mi platimo porez. Čak i da mu ponudimo, siguran sam da bi on to odbio“.

Prethodno je Leo Mesi osuđen zbog utaje poreza. Da li je ovo pokušaj da se izjednače Mesi i Kristijano?

„Ne verujem da je Kristijano došao pod posebnu lupu poreznika jer je Mesi ranije osuđen“.

Neki smatraju da Real treba da iskoristi ovo i da proda Ronalda za rekordnu sumu s obzirom da mu je 32 godine.

„Nije stvar u novcu. Ako Ronaldo želi da ode, neće biti poenta da zaradimo novac. Uostalom, njegova otkupna klauzulu je milijardu evra što ne može niko da plati. Nikome u klubu se ne sviđa mogućnost da nas Kristijano napusti. On je deo naše istorije, ima istu vrednost za Real kao Di Stefano“.

Pominje se PSŽ kao najozbiljniji kandidat za kupovinu.

„Vlasnik Pari Sen Žermena je moj prijatelj i nije me zvao zbog Kristijana. Nijedan klub me nije zvao“.

Priča se da ga Pepe nagovara da ode u PSŽ.

„Ne verujem, Pepe je dobar momak. Pričao sam sa Pepeovim menadžerom Mendešom da mu organizujemo ispraćaj kakav je zaslužio“.

Perez dakle ne želi da razmišlja o prodaji...

„On ima ugovor i igrač je Real Madrida. Još nismo pričali, ali hoćemo uskoro. Poslednji put smo razgovarali posle finala u Kardifu i tada još nije bilo te afere sa porezom. Sada ne želim da mu remetim koncentraciju dok je u reprezentaciji. Neki mediji su ga predstavili kao kriminalca i donekle ga razumem. U životu nekada naiđu neke neočekivane situacije sa kojima moraš da se nosiš i nađeš rešenje. Sve ovo što se dešava sa njim je čudno, ali Kristijano je dobar momak, pričaću sa njim i videćemo šta se dešava“.

Da li je Zidan razgovarao sa njim?

„Nije istina“.

Ali šta ako je sve tačno i ako je Ronaldo zaista rešio da ode iz Madrida?

„Sve u životu može da se reši dijalogom. O Kristijanu sam uvek imao najbolje mišljenje i videćemo kako će se sve završiti“.

Da li je Ronaldo možda nezadovoljan i odnosom nekih navijača u Madridu koji su mu zviždali?

„Na Bernabeu postoji grupa pogrešnih ljudi koji zvižde igračima. To je samo manjina, ali ako se nastavi, najbolji igrači u budućnosti neće želeti da dođu kod nas da im neko zviždi“.

Pored Ronalda, pominju se i odlasci još nekih igrača poput Morate ili Hamesa Rodrigeza.

„Želimo da zadržimo ceo tim za narednu sezonu. Uključujući Moratu i Hamesa Rodrigeza. Hames je naš igrač i oduševljeni smo sa njim. Nikakve ponude za njega nsimo dobili. A niko u klubu nije rekao da želi da proda Moratu, niti je igrač dolazio sa tim zahtevom. Zidan ne želi da pusti nijednog bitnog igrača. Odlazi Koentrao koji je blizu potpisa za Sporting“.

Kao naslednici Ronalda se pominju igrači poput Mbapea, Dembelea, Dibale...

„Rekao sam i ranije, Mbape je rođen da igra za Real Madrid, pratimo ga odranije. Nismo ga potpisali kada je imao 16 godina jer je bio previše mlad. Sigurno je da će biti jedan od najboljih na svetu. Kao ljubitelju fudbala, više mi se sviđa od Dibale i Dembelea“.

Pominje se i dolazak Đanluiđija Donarume...

„Čini mi se ja momak jako perspektivan. Svi na svetu kažu da je sjajan golman koji će biti naslednik Bufona. Naravno da ga pratimo, ali ne mogu da otkrijem detalje“.

Ovu sezonu je obeležila i eksplozija Marka Asensija. Plašite li se da ne pukne pod pritiskom velikih očekivanja u narednoj sezoni?

„Ne, ne, ne! Asensio vrlo dobro zna kakve su mu mogućnosti. Zna da može da bude najbolji na svetu i da jednog dana može da osvoji Zlatnu loptu. Ima sve preduslove da uspe. Skroman je, vredan je i posvećen timu. Svi saigrači ga popštuju iako mu je ovo bila tek prva sezona. Zidan je sjajno manevrisao sa njim. Svaki put kada bi Asensio ušao u igru, uradio bi nešto sjajno“.

Govorilo se da ga je u klub sa Majorke doveo Rafa Nadal.

„Nadal nije preporučio Asensija. Samo sam ga zamolio da popriča sa svojim ujakom i da završimo transfer“.

Šta je sa Kejlorom Navasom? Neki kažu da vi insistirate da ga zamenite i da je svlačionica tražila da ga zadržite.

„Niko iz tima nije dolazio da me moli da zadržim Kejlora Navasa“.

Real je već obezbedio potpise brazilskog čuda Vinisijusa Žuniora i Tea Ernandeza iz Atletika oko kojeg se podigla velika prašina.

„Teo Ernandez će biti veliko pojačanje i sjajan levi bek. Imamo dobar odnos sa Atletikom, ali ako igrač ne želi da igra kod njih, želi kod nas, onda je sve jasno...“.

Da li je mnogo 45.000.00 evra za Vinisijusa koji ima samo 16 godina?

„Vinisijus vredi onoliko koliko današnje tržište kaže“.

Da li ste poželeli nekada da dovedete Lea Mesija u Real?

„Naravno da sam želeo Mesija kod nas, ali on je produkt La Masije i nikada nismo pokušali da ga dovedemo“.

Šta ćete prvi uraditi u novom mandatu?

„Prva stvar koju ću uraditi je da produžim ugovor sa Zidanom“.

