Fotka je lažna, a transfer pravi - 75.000.000 evra!

Nabi Keita je najskuplji fudbaler u istoriji Liverpula

Veličina slova A A A

Brzinom svetlosti tokom popodneva internetom se raširila fotografija Nabija Keite u dresu Liverpula sa brojem osam koji bi trebalo da zaduži sledeće godine. Odmah da se razumemo - fotografija je lažna, iako je montirana tako da odaje utisak da se radi o "screenshotu" sa video snimka.

Ipak, ako se malo bolje zagleda vidi se da ruke nisu baš najsrećnije "ispeglane" u fotošopu, a ako vas zanima, kao model za montažu uzeta je fotografija sa promocije Egipćanina Mohameda Salaha pre nekoliko meseci na Enfildu.

Dakle, to smo razrešili, fotka je lažna, ali je transfer Nabija Keite na Ostrvo pravi u to nema sumnje. I to finansijski izuzetno moćan pošto će reprezentativac Gvineje od 1. jula 2018. postati verovatno najskuplji fudbaler u istoriji kluba sa Enfilda.

Prema informacijama Bilda, ukoliko se Lajpcig plasira u Ligu šampiona sledeće sezone pripašće mu obeštećenje od 75.000.000 evra. Ako Bikovi izbore Ligu Evrope obeštećenje će iznositi 70.000.000, dok ima i treća opcija - da Liverpul ostane bez Evrope, u tom slučaju obeštećenje je 65.000.000 evra.

Bilo kako bilo, Lajpcig je taj koji je na dobitku. Naime, Keiti sledećeg leta stupa na snagu kaluzula o slobodi od 55.000.000 evra, a oni će posle dogovora s Liverpulom dobiti mnogo više love.

Pride, njihov vezista će odigrati sezonu u miru, znajući da mu je želja ispunjena, a na početku Bundeslige je bilo primetno da je sjajni vezista pod pritiskom, nezadovoljan zbog činjenice da ga Lajpcig nije puštao na Ostrvo.

(FOTO: Twitter)