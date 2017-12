Fotografija koja nije smela da se pojavi - Artur Melo u Barsinom dresu

Navijači su bilim egzaltirani! Artur Melo je izvesno novi igrač Barselone! Njegove fotografije u društvu Barsinih visokih funkcionera Roberta Fernandeza i Andrea Kurija neoboriv su dokaz! Samo još da vrsni vezista Gremija sedne u avion i doputuje u Evropu.

Ili nije baš tako?

Dan nakon što su se Melove slike pojavile u javnosti iz Brazila stižu vesti o tome da pregovori zvanično nisu ni počeli. Ili bolje reći: Gremio nije o njima obavešten. Mada i brazilski klub priznaje da je znao za sastanak Mela i Barselone, ali ističe da je odobrio samo upoznavanje sa roditeljima zarad neke buduće saradnje. Nikako početak pregovore. I nikako fotografisanje u dresu drugog kluba, pa makar to bila i Blaugrana.

U Gremiju su pobesneli. Melov ugovor ističe tek 2021. godine. Sada prete tužbom Fifi. Barsi uz prekor poručuju: pregovora nema, a neće ih ni biti. Ako hoćete 21-godišnjeg vezistu aktivirajte klauzulu o obeštećenju. Cena? Okruglo 50.000.000 evra.

I Barsa je ljuta. Nisu Fernandez i Kuri pustili fotografiju u javnost. Previše su oni namazani. Ali ceo posao ugrozio je jedan od nezrelih Melovih drugova.

Barselonino objašnjenje: uobičajena je praksa da Fernandez, tehnički sekretar kluba, upoznaje fudbalere za koje je zainteresovan. Nekad dođe do saradnje, nekad ne. Dres je bio samo poklon. Sam igrač je rešio da ga obuče i fotografiše se za uspomenu. Ništa od toga nije trebalo da izađe u javnost.

Gremio ipak sve ovo tumači kao “zavođenje igrača“ bez dozvole njegovog kluba, a u pravilima Fife to je ozbiljan prekršaj.

Na fotografiji su, inače, i Melovi menadžer Mateus Kosta i Kaue Mačado, advokat Kasio Vink, prijatelj Dijego Asiš, sin Roberta de Asiša, Ronaldinjovog rođaka, pa fudbalerov otac Ailton Melo, brat Paulo Enrike Melo, te Kuri. Na drugoj fotografiji su Fernandez i Melo.

