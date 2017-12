Frka u tunelu posle derbija: Murinjo krenuo na Sitijeve igrače, Lukaku povredio Pepovog pomoćnika

Morala da interveniše i policija ispred svlačionice gostiju

Mančesterski derbi je vrlo verovatno bio ključna utakmica sezone u Premijer ligi. Zato su u Sitiju burno proslavili pobedu i zato je svima u Junajtedu poraz teško pao. Napeta atmosfera se sa terena posle utakmice prenela u svlačionice gde je došlo do verbalnog i fizičkog obračuna mančesterskih rivala...

Ostrvski mediji bruje o incidentu ispred svlačionice gostiju, a sve je zakuvao Žoze Murinjo!

Nervozni Portugalac je otišao u svlačionicu gostujućih igrača i poručio im da smanje ton prilikom slavlja. Zasmetalo mu je što previše glasno slave i ne pokazuju poštovanje prema protivniku. Međutim, u svlačionici Sitija nije naišao na prijateljsko raspoloženje, suprostavio mu se golman Ederson i počela je svađa u koju su se uključili članovi oba tabora. Preko 20 ljudi iz oba tima je učestvovalo u verbalnom i fizičkom obračunu koji je morala da smiruje policija.

Među najratobornijima su bili Romelu Lukaku i trener golmana Silvinjo Louro, a najdeblji kraj je izvukao Gvardiolin pomoćnik Mikael Arteta koji je zaradio rasekotinu iznad oka pošto ga je Lukaku pogodio flašom. Ni Murinjo nije prošao bez posledica. Neko iz Sitijeve svlačionice ga je pogodio i isprskao kartonom mleka i vode. Dobio je i plastičnu flašu u glavu.

Ostrvski mediji podsećaju na čuveni 'Picagejt' iz 2004. Tada je pred svlačionicama na Old Trafordu došlo do sukoba igrača Arsenala i Mančester junajteda, a Aleks Ferguson je pogođen picom u glavu. Sesk Fabregas je tek nedavno priznao da je on gađao ser Aleksa.

(FOTO: Action images)