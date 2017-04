Fudbalski biser Srbije - stadion Dragan Džajić (FOTO+VIDEO)

As Čelsija Nemanja Matić finansirao kompletno renoviranje doma Jedinstva sa Uba koji uskoro dobija i krov

Otkako je Nemanja Matić preuzeo brigu o Jedinstvu sa Uba, ovaj klub polako dobija konture jednog malog i lepog fudbalskog bisera Srbije. Stadion nekadašnjeg drugoligaša do nedavno je bio ruina, na ivici propadanja, a sada je to prelep sportski objekat čije je kompletno renoviranje finansirao as Čelsija. Primer kako bi mogli da izgledaju stadioni širom Srbije...

I nije to sve. Stadion kapaciteta 4.000 mesta biće od 3. maja sa jedne strane potpuno pokriven. Drugi deo tribina dobija krov iduće godine. Takođe, od 12. juna ovaj objekat poneće novo ime, po legendi Crvene zvezde i našeg fudbala uopšte - Draganu Džajiću, rođenom Ubljaninu.

Tog dana biće organizovana i svečanost ispred Doma kulture na Ubu kojoj će prisustvovati Dušan Savić, Radosav Petrović, Uroš i Nemanja Matić.