Furija zaustavljena posle godinu i po dana, Babel ga dao nakon 10 godina (VIDEO)

Španija nije pobedila prvi put posle godinu i po dana i primila je gol nakon više od 12 meseci! Zapravo, primila je tri gola, a to joj se dogodilo prvi put od 2013. i meča u Kupu konfederacija protiv Brazila.

Domaćin predstojećeg Mundijala, selekcija Rusije, isprsila se pred jednim od glavnih favorita za osvajanje Svetskog prvenstva i zasluženo izvukla 3:3. Čak se može reći da je Furija bila miljenik sreće (ili bolje reći italijanskog sudije Rokija) pošto su gosti dva gola postigli sa bele tačke.

Ako je kod prvog penala sve čisto (a biće svakako i onih koji će reći da je u pitanju bilo rame, a ne ruka Kuzjaeva), onda kod ovog drugog i te kako ima materijala za sumnju. U svakom slučaju, sa 11 metara oba puta precizan je bio kapiten Španije Serhio Ramos. Treći, u stvari po redosledu prvi gol za Furiju bio je delo Đordija Albe.

Dva gola za Ruse dao je napadač Krasnodara Fjodor Smolov.

Meč je obeležila i teška povreda ruskog golmana Luneva, kog je Rodrigo žestoko udario kolenom u glavu, doduše ne namerno...

Terrible injury suffered by Lunev against Spain. Wish him to get well soon. He’s having a great season ahead of the WC. pic.twitter.com/4LyaeapCbo