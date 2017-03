Gajić otkrio: Dobro pamtim Bordo, jer sam zvezdaš!

"Mnogo sam napredovao otkako sam stigao ovde. Imam više samopouzdanja i to je ono što je važno", kaže mladi desni bek

Dolazak Milana Gajića u Bordo, posle dobrih igara u dresu OFK Beograda, a posebno omladinske reprezentacije Srbije, bio je put u nepoznato. Bilo je potrebno vihornom desnom beku da se navikne na novu sredinu, jezik i sistem fudbala u Francuskoj, ali godinu i po dana kasnije jedan je od igrača na kome Bordo želi da bazira budućnost.

Ove sezone ima već 18 utakmica na svom kontu, a mala upala tetiva kolena sprečava ga da bude u timu još češće.

Govoreći za francuske medije o danima kada je potpisivao za Bordo, otkrio je detalj koji dosad nije bio poznat širim narodnim masama. A to je - da je veliki navijač Crvene zvezde.

„Iskreno, kada sam dolazio u Bordo nisam znao nešto mnogo o gradu, osim da ima jako dobra vina“, uz osmeh kaže Gajić i nastavlja:

„Takođe sam upamtio Bordo pošto je igrao protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a ja sam veliki zvezdaš. Mislim da je to bilo u sezoni 2010/11, od tada sam počeo i da pratim francuski fudbal“.

Ne zaboravlja Gajić koliko je truda uložio kako bi došao do sadašnjeg statusa u timu.

„Moja prva utakmica bila je protiv Larnake u gostima. To je meč koji ne zaboravljam. Ovo sada je nešto potpuno drugačije. Liga 1 je mnogo teža od srpskog šampionata. Tokom prve godine sam se adaptirao na novu sredinu, sada igram mnogo bolje i radim više. Mnogo sam napredovao otkako sam stigao ovde. Imam više samopouzdanja i to je ono što je važno“.

Kako je sam otkrio, sviđaju mu se fudbaleri koji su celu, odnosno najveći deo karijere posvetili jednom klubu. Tu je pomenuo Stivena Džerarda i Frančeska Totija kao glavne primere. Na pitanje da li bi on voleo da ostane u Bordou do kraja karijere, usledio je diplomatski odgovor:

„Videćemo, što da ne“.

(FOTO: MN Press)