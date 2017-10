Gazda na terenu!

Iako je uzorak od 11 utakmica veoma mali, neke stvari se lako i brzo uoče. A u ovom trenutku deluje da je Vilijams Gos možda i, u košarkaškom smislu, najškolovaniji i najpismeniji američki igrač koji je obukao crno-beli dres

Partizan je u Bilbao upisao prvenac u Evrokupu, ali važnije od toga, čini se da su crno-beli u srcu Baskije dobili pravog lidera, odnosno gazdu na terenu u najpozitivnijem smislu te reči. A njegovo ime je Najdžel Vilijams Gos. Momak rođen nadomak Portlanda krcka svoje prve mesece u profesionalnoj evropskoj košarci, u hodu skuplja "fore" koje baš i nije mogao na američkim koledžima i to mu veoma dobro ide za sada. Stara je i izlizana, ali istinita priča da Amerikancima koji prvi put dolaze u Evropu upravo to neiskustvo sa profesionalnih terena predstavlja najveći minus, a njihov doprinos gotovo uvek zavisi od te brzine navikavanja na nove okolnosti.

A Vilijams Gos je možda samo na Superkupu u Baru na samom početku sezone delovao pomalo dezorijentisano, ali tako je izgledala i cela ekipa Partizana. Do sada je odigrao računajući pomenuto takmičenje, Evrokup i Jadransku ligu ukupno 11 utakmica za beogradsku ekipu i jasno je pokazao kakav talenat čuči u njemu. Uostalom, ne bi trebalo zaboraviti da on ima aristrokratsko košarkaško poreklo kakvo pruža igranje za prestižni univerzitet Gonzaga sa kojim je prošle sezone nastupio i u velikom finalu NCAA lige.

A statistika je ta koja potvrđuje ove reči. Partizanov plejmejker je u Evrokupu do sada odigrao tri meča uz prosečan učinak od okruglo 20 poena, 4,7 asistencija i 3,7 skokova. U regionalnoj Jadranskoj ligi ima malo drugačiju statistiku na pet utakmica - 14,4 poena, 7,8 asistencija i 5,2 skoka, što ga trenutno čini jednim od najkorisnijih igrača u ovom takmičenju. Za Partizan je pogotovo važno to što je dobio plejmejkera koji radi i ono što mu je jedna od osnovnih dužnosti - deli asistencije. Jer je to nedostajalo u prethodnih četiri, pet godina, od Lea Vestermana i Nemanje Gordića.

Takođe, Vilijams Gos zna zašto je doveden u Partizan i šta se od njega očekuje, pa se ni malo ne libi da preuzme odgovornost kada mora da se postigne koš. To je posebno demonstrirao na poslednje dve utakmice - protiv Igokee na Jadranu je "spakovao" 30 poena, a u duelu sa Bilbaom zaustavio sa na 28. Na oba pomenuta meča je u dobrom delu sam vukao ekipu taman do trenutka kada, takođe mahom njegovom zaslugom, i ostali nisu počeli da daju potreban doprinos.

Jasno je, naravno, da je pred Partizanom dugačka sezona, u kojoj će biti uspona i padova. Za očekivati je i da se to desi sa igrom momka kojem je u detinjstvu uzor bio magični Alan Ajverson. Ipak, već sada je jasno da je Vilijams Gos, koji sa Partizanom ima ugovor na dve godine, neko ko bi mogao da pomogne crno-belima, i to na više načina, da se vrate na mesto na kojem su bili do pre nekoliko godina.

