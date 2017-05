Gde će Teo? Pobednički tim, negde gde ima Srba, možda Denver, Bruklin nikako

Jedan od poznatijih evropskih košarkaških novinara, Dejvid Pik, govorio o budućnosti Miloša Teodosića

Dejvid Pik je znao da ima ekskluzive iz evropske košarke, a znao je i da maši. Ipak, niko ne može da mu ospori da se kreće u tim krugovima i da do njega dopiru različite informacije.

On je govorio za francuski sajt Basketeurope.com o tome gde vidi Miloša Teodosića u NBA ligi. Kaže, ako potpiše za Bruklin Netse da će prestati da se bavi novinarstvom.

Iako je ta franšiza imala najviše kontakata sa našim plejmejkerom. Zanimljivo, zar ne?!

"Imam teoriju o budućnosti Teodosića u NBA ligi. Mnogi me pitaju zašto CSKA tako lako pušta Netse da ga gledaju, prate pa čak i pričaju sa njim. Odgovor je da ja mislim da oni u stvari ne žele stvarno da ga dovedu i da su zato Moskovljani tako otvoreni", rekao je Pik.

Potom je "protresao" i ostale mogućnosti u NBA ligi.

"Miloš želi da ode u neki pobednički tim. Ne želi da gubi, on ne prihvata poraz i to sam čuo od nekih ljudi iz svlačionice. Mislim da je za njega važno da bude negde gde ima Srba, a to bi mogao da nađe u Denveru. Nikola Jokić je tamo, a oni su bliski. Takođe, Minesota bi mogla da bude opcija. Tamo je Nikola Peković (i Nemanja Bjelica prim.aut), i siguran sam da su razgovarali o tome. Sparsi su isto u igri, ali sam čuo da se to neće dogoditi. Kada je Bruklin u pitanju, mislim da on nema vremena da bude u timu koji se ponovo gradi. Ako bude išao u NBA, neće otići u Bruklin. Ako ode tamo, ja idem u penziju a-ha-ha", rekao je Pik.

Nedavno se pominjao i Sakramento koji takođe ima veze sa Srbima.

I dalje se ne zna destinacija.