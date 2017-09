Gde ćete Vukovi, pa danas je Sveti Levandovski

Hajde da licitiramo - koliko će Volfzburg večeras da primi u Minhenu?

Utakmicom Bajern - Volfzburg večeras od 20.30 kreće 6. kolo Bundelsige!

To je utakmica od koje se u Volfzburgu tresu gotovo jednako kao njihove kolege iz Hamburga, pošto nema milije mušterije Bavarcima od ta dva kluba. U poslednje četiri godine Bajern je sedam međusobnih utakmica dobio sa tri ili više golova razlike, od čega je na njih pet postizao pet i više pogodaka.

Bajern - Volfzburg

petak, 20.30

Ali to nije sve. Još jedan podatak dodatno će pred večerašnji susret uznemiriti goste. Naime, baš na današnji dan pre dve godine Bajern je tukao Volfzburg sa „uobičajenih“ 5:1, a Robert Levandovski postigao pet komada, i to svih pet u razmaku od samo devet minuta! Leva je tada pogađao u 51, 52, 55, 57. i 60. minutu. Podsetimo, nesrećni Vukovi vodili su sve do 51. minuta golom Kaliđurija...

Sjajan golgeterski učinak Levandovski beleži i na startu nove sezone. Sa deset golova u osam susreta u svim takmičenjima potvrđuje dobru formu i opet preti svojoj omiljenoj mušteriji.

Novi trener Volfzburga Martin Šmit mora brzo da pronađe neki protivotrov za raspucanog Poljaka i Bajern. U suprotonom, njemu i njegovim momcima ne piše se dobro večeras...

BUNDESLIGA - 6. KOLO

Petak

Subota

Nedelja

