Gde je mesto košarci s ovakvom statistikom: Čak 31 faul za poluvreme?!

Na sve to - izvedeno je čak 35 slobodnih bacanja...

Posle dve odigrane četvrtine prvog superligaškog večitog derbija, četvrtog ove sezone Crvena zvezda ima tek minimalnih 42:38, pošto su košarkaši Partizana uspeli da stignu zaostatak od čak 12 koševa s početka utakmice.

Ipak, ono po čemu će se pamtiti prva dva kvartala okršaja dva srpska giganta jesu - prekršaji! Mnogo faula i „seckanja“ igre koja su učinila da u pojedinim momentima nestane čarolija kvalitetne košarkaške predstave.

Brojke su neumoljive i one govore u prilog ovakvoj tvrdnji. Za 20 minuta igre videli smo čak 31 faul na obe strane - 14 je napravila Zvezda, 16 Partizan, plus tehnička greška dodeljena klupi crveno-belih. To je, grubo gledano, gotovo po jedan faul u minutu.

UŽIVO: Crvena zvezda - Partizan!

Upravo iz tog razloga izvedeno je čak 35 slobodnih bacanja - po 19 na obe strane. S tim što se nominalni domaćin mnogo više mučio. Sa crte su Zvezdini košarkaši izveli čak 16 slobodnih bacanja i imali tek polovičan učinak. Partizanovi strelci bili su znatno precizniji, pošto su realizovali 13 od 19 pokušaja.

Previše za jedno poluvreme igre. Ali, to je večiti derbi. Uvek je važno i protivniku se nikada ne dopuštaju laki poeni.

(FOTO: Star Sport)