Gelor Kanga - najneobičniji igrač sa kojim sam igrao

Fudbaler Rostova Aleksandar Gackan imao je zanimljiv odgovor u jednom od intervjua

Aleksandar Gackan je 32-godišnji Moldavac koji od 2008. godine nosi dres ruskog Rostova. Dakle, punih devet godina je u ovom timu, a u jednom od intervjua za moldavske medije odgovarao je na mnoga pitanja, a jedno se odnosilo i na to koji je najčudniji saigrač kog je imao u Rostovu.

On se setio Gelora Kange, fudbalera Crvene zvezde.

"Imali smo Afrikanca, Kangu. Otišao je na leto 2016. godine. Kakav lik! Mogao je lako da dobije crveni karton. Nije išao slučajno u teretanu. Kada je Berdijev (trener) došao rekao mu je da ako želi da ostane u klubu da mora da razmisli o ponašanju i da radi ono što mu treneri kažu. Očigledno, to je bilo teško za njega, i otišao je u Crvenu zvezdu. Ispostavilo se da je i tamo omanuo. U meču kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Ludogoreca je udario protivnika i dobio isključenje. Rezultat toga je poraz Zvezde i činjenica da je eliminisana iz Lige šampiona", rekao je Gackan koji i sam imao običaj da dobija crvene kartone, mada to naziva "slučajnošću".

Ipak, Kanga je kasnije pronašao svoje mesto u timu, a Zvezdan Terzić je nedavno rekao da "Kada igra Kanga, igra Zvezda".

Iz kluba su istakli da će on ostati u timu uprkos ponudama koje stižu.

(FOTO: Star sport)