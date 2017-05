Glavni zadatak Pistonsa ovog leta - naći pravo mesto Bobanu Marjanoviću

Sajt Detroitnews.com piše da bi srpski gorostas mogao da bude drugi centar Detroita naredne sezone

Veličina slova A A A

"Jedan od starih trikova trenera u srednjim školama je da uzmu najvišeg đaka i daju mu košarkašku loptu u ruke. Čak iako nema neko košarkaško znanje, može da unese strah u protivničke igrače koji se pitaju kako će da ga brane. U NBA ligi je malo drugačije, posebno kada je Boban Marjanović u pitanju. On nije ni trik niti smicalica", piše na početku teksta lokalnog sajta u Detroitu.

Naravno, smisao cele priče je da Marjanović zaslužuje više minuta u igri. I da će se to i dogoditi. A evo i kako.

Bobi nije mogao da dođe do minuta u igri pored Andre Dramonda i Erona Bejnsa. Ali, sada deluje da dolazi Bobanovo vreme.

Bejns će najverovatnije iskoristiti opciju da na leto postane slobodan agent, što otvara vrata Marjanoviću da se promoviše iz treće opcije na centarskoj poziciji u drugog centra, odmah iza neprikosnovenog Dramonda. I to je bio plan i prošlog leta kada su Pistonsi doveli Bobija u ekipu.

Bobi je u proseku provodio 8,4 minuta u igri i davao 5,5 poena i imao 3,7 skokova u 35 utakmica. To nisu velike brojke, ali da je hipotetički igrao tim tempom po 36 minuta, brojke kažu da bi davao 23 poena i imao 16 skokova po utakmici. To ne radi ni Dramond.

Bobi možda ne može da bude prvi centar, ali pravi izazov Pistonsima ovog leta biće da mu nađu pravo mesto u ekipi.

"On ima veliku ofanzivnu moć. Nismo imali igrača kao što je on. Može da kreira neke baš lake koševe koji su nam potrebni, posebno kada promašimo. Koristićemo njegov napadački potencijal, a vi ako želite da ga branite - srećno! Ali, moramo da nađemo način da ga pokrivamo u odbrani gde je malo slabiji", rekao je trener Detroita Sten Van Gandi.

Pošto je Dramond odličan u ofanzivi, Bejns je odrađivao posao u odbrani - za Bobana nije bilo mesta ove sezone. Ipak, trener razmišlja kako da ga uposli.

Još ranije je Van Gandi rekao da je bila njegova greška što nije osmislio neke akcije za Bobija. Sada ističe da postoji ideja da se to promeni.

"Imamo neke ideje, ali moramo još da radimo i da proučimo. Potom ćemo sve isprobati. Kada imate igrača koji može da napravi veliki uticaj u napadu i u skoku, najmanje što možete da uradite je da probate neke stvari. Nismo bili spremni na to ove sezone. To je bila moja greška jer sam imao oružje u arsenalu a nisam mu dao ni šansu da vidim kako će da puca", rekao je Van Gandi.

Bobi je tokom sezone radio sa kondicionim trenerom Tompsonom i napredak je vidljiv, ali sada je sve na glavnom treneru koji mora da uklopi Bobija u tim Detroit Pistonsa za sledeću sezonu.

Biće to možda i prelomna sezona za Marjanovića.