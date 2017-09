Gledamo samo u svoj tanjir

"Sazreli smo, svi se već dobro poznaju, prednjači iskusni igrači koji prenose svoja iskustva na mlađe i one koji su sada tu u timu", kaže selektor Aleksandar Đorđević

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Ostala je još Belgija, pa kreće selidba u evropski deo Istanbula i pripreme za najvažniji deo Evrobasketa. Upravo je to ono na čemu je selektor Aleksandar Đorđević i potencirao na današnjem sastanku s medijima - da sve što se sada radi jeste svojevrsna priprema za ono što dolazi.

Selektor je prvo sumirao utiske i malo više predstavio novinarima sledećeg protivnika.

"Mi smo se već okrenuli meču protiv Belgije, pogledali smo neke video snimke, pripremamo utakmicu najozbiljnije kao i dosad. Želim da dobrim pristupom uđemo u utakmicu. Belgija je atipična ekipa, pošto igra sa dva krilna centra i s takvim konceptom se još nismo susreli. Imaju dobre šutere, čak i među visokim igračima. Zato moramo dobro da odmorimo, da obnovimo energiju, da podignemo koncentraciju. Sve što je bilo dosad moramo da zaboravimo što pre i da idemo napred", počinje Đorđević.

Osim utakmice protiv Belgije, sve oči srpske košarkaške javnosti biće uprte u duel Letonije i Turske, odmah po završetku našeg meča.

"Kalkulacije ne postoje u nama, ali su tu generalno. Mi treba da gledamo nas i u svoj tanjir, da pre svega – poboljšamo igru".

Đorđević je još jednom pohvalio zalaganje svojih izabranika na zajednički postavljeni cilj.

"Znam da mnogo pričaju među sobom, da žele da budu spremni, kako individualno, tako i timski. Dobre, solidne utakmice u grupi smo imali. One su nastavak svega što smo radili ovo leto".

Takođe, pomenuo je i to da je primetan veliki napredak u timu, ne samo igrački, već i da su međuljudski odnosi značajno bolji. U smislu da su se momci bolje upoznali i znaju narav svog saborca na terenu.

"Dobra stvar za nas je to što smo naučili da ispravno prilazimo svakom protivniku. Već se dobro poznajemo, naučili smo već neke stvari. Naši sastanci mogu da počnu sa onim: ’Znate, Velika Britanija je težak protivnik, biće naporno...’, ja sam rekao da ipak ne moram tako da pristupam, jer su svi oni dovoljno veliki, odrasli igrači. Od početka samo gledamo da budemo dobro pripremljeni i da gledamo napred. Dobro komuniciramo i na terenu, ja možda ne vidim dobro kada oni šapuću i pričaju među sobom, ali stalno razgovaraju, upozoravaju jedni druge na sve što se dešava u igri. Komunikacija je primarno oružje dobre odbrane, oni su to tako prihvatili. Neke situacije branimo samo nama poznatim znakovima, nekad nije potrebno da pričamo. Neki su stidljiviji, neki nisu, tako da svi moramo da poguramo napred".

Podsetio je Đorđević da je ovaj tim mnogo napredovao, jer je odradio kompletne pripreme zajedno, što je dobra stvar za dalje izazove.

"Možda je samo Stefan Jović preskočio tri ili četiri dana treninga na Kopaoniku", da bi Jović uskočio i dobacio: "Tri šefe".

"Tri? Izvini molim te", nasmejao je sve Đorđević i nastavio:

"Meni je izgledalo kao da je bilo sedam. Nisam te video uopšte. Šalim se malo... Na neki način smo izgradili stvari koje nas čine boljim na terenu. Posle Rusije smo se vratili u naš sistem igre, insisitrali na našim pravilima. Naše, jednostavne stvari koje nas kao celinu čine boljim. Mislim da je meč protiv Velike Britanije bila u konstantnom našem fokusu. Vidi se da ponekad neki igrač malo odluta, da je u svom nekom problemu, razmišljanju... Već idemo ka onim stvarima koje nas čine ekipom. Tu prednjače oni najiskusniji i oni imaju zadatak da prenesu svoja iskustva mlađima. To su neke stvari koje nam daju snagu".

I nije samo do toga da se ekipa sprema za meč sa Belgijom. Đorđević napominje da su sve ovo zapravo pripreme za nokaut fazu, pre svega osminu finala, pa dalje. Ono što je dobro jeste da su svi zdravi i spremni za Belgiju.

"Nema nikakvih fizičkih problema, svi su jako dobro. Odlična komunikacija sa medicinskim osobljem i dobar posao je obavljen dosad. Svi su u dobroj energetskoj potrošnji, nismo preterali u tom planu".

A onda je bilo malo više reči o narednom rivalu.

"Jako organizovano igraju, imaju mnogo iskustva na bekovskim pozicijama. Tu su Van Rosom i Tabu, koji igraju dugi niz godina. Imaju i evroligaške sezone iza sebe, odlični su šuteri, lideri svojih ekipa. Aksel Ervel je imao iza sebe nekoliko godina u Real Madridu, sada u Bilbau. Imaju i dosta mladih igrača, atleta. Mi zato moramo da idemo na pobedu, ne interesuje nas ništa drugo. Tako se i spremamo. Imamo poštovanje prema njima".

Utakmica protiv Belgije igra se u četvrtak od 16 časova.

(FOTO: Star Sport)