Gledanje u lakat

Novak Đoković sutra će obnarodovati šta ga čeka u narednom periodu i kakvi su mu planovi u nastavku sezone. Težina povrede direktno je vezana za datum povratka, a sa njim i ATP rang

Veličina slova A A A

Izvesno da će Novak Đoković u sutrašnjem obraćanju medijima detaljnije objasniti problem upale kosti lakta, ali nije izvesno da li uopšte zna kada će se vratiti tenisu, pošto je problem kompleksan.

Da se ne bi bavili stvarima koje su posao profesionalaca, to jest medicinom, pošto je povreda koju on već hronično vuče prilično kompleksna za nas laike, red je da pogledamo šta ga očekuje, ali i kako je tekao Noletov uspon uz ATP lestvici.

Ono što sledi još se ne zna, naravno do sutra, ali je jasno da će naš as ispasti iz prvih četiti nakon čak čitave decenije u tom, elitnom društvu. Ako ne bude previše pauzirao, što je malo verovatno, Novak bi nakon mastersa u Kanadi, koji počinje 7. avgusta mogao da padne na šesto mesto pošto neće braniti titulu i 1.000 ATP poena. Na US Openu je prošle godine izgubio u finalu od Stena Vavrinke, te će, ukoliko ne bude igrao u NJujorku, ostati i bez 1.200 bodova, a u zavisnosti od toga koji njegov rival bude kako odigrao u Velikoj jabuci, mogao bi da se nađe i na osmoj poziciji.

Nakon tog perioda Novak ne brani previše poena (Šangaj - 360, Pariz - 180 i završni Masters - 1.000), ali ako i dalje nastavi sa oporavkom, lako bi mogao do kraja godine da se nađe i van Top 10. Što je i za očekivati, kada je ovakav fizički problem u pitanju. Kroz isto su prolazili i drugi teniseri, pa i Rodžer Federer i Rafael Nadal. Švajcarac je u ovu sezonu ušao kao 17. na svetu, dok je Španac tokom 2015. bio 10.

Novak Đoković se prvi put se u Top 100 na ATP listi pojavio 7. jula 2005. kada je bio 94, među prvi 50 se probio 12. jula naredne godine (40), u Top 30 već 24. jula (28), dok je za Top 10 čekao do 19. marta 2007. kada je bio 10. U prvih pet se pojavio već 30. aprila iste godine njegovog velikog proboja koju je završio na trećem mestu osvojenom (ali i izgubljenom u par navrata) 9. jula. Prvi put je bio drugi na lestvici 1. februara 2010, a prvo mesto je preuzeo 4. jula 2011, godine obaranja mnogih rekorda.

Iako ne odigra do krtaja ove sezone, što bi možda bilo i najpametnije, iduće godine je pred njim praktično "čisto polje" jer ima za njega smešan broj ATP poena da brani. Da se restaruje, nešto kao Fedeks i vrati kako treba.

(foto: Action Images)