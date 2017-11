Godina od tragičnog leta LaMia 2933

U planinama iznad Medeljina u praskozorje 28. oktobra 2016. srušio se avion i odneo 71 život, među kojima i 22 igrača brazilskog Šapekoensea koji su putovali na prvu utakmicu finala Kopa Sudamerikane

Danas se navršava tačno godinu dana od jedne od najvećih tradegdija koju je doživeo fudbal.

Tog 28. novembra 71 putnik, od čega čak 22 igrača Šapekoensea izgubilo je život u planinama oko Medeljina gde se srušio avion koji ih je vodio na prvu utakmicu finala Kopa Sudamerikane protiv Atletiko Nasionala.. Zbrisana je praktično cela generacija ovog veoma talentovanog tima od koga se očekivalo da ostavlja trag u brazilskom i južnoameričkom fudbalu barem narednih pet godina.

Avionska nesreća je pripisana grešci pilota, to jest slabom planiranju puta koje je dovelo do toga da letelica ostane bez goriva praktično pred samim ciljem. Kobna greška i neprofesionalizam, uz loše vremenske prilike odnela je mnogo mladih života. Put koji je trebalo da označi početak "nove istorije" malo poznatog brazilskog kliuba iz grada Šapeko, na kraju se ispostavilo da je to i bio. Nažalost, po cenu krvi.

Jer klub je opstao, a na inicijativu Atletiko Nasionala dodeljen mu je pehar pobednika Kopa Sudamerikane uz dva miliona dolara nagrade. Tragediju leta LaMia 2933 preživelo je samo šest putnika, od čega tri igrača Šapea, Alan Rošel, Žekson Folman i Neto. Golman Danilo je bio jedan od živih kada su ga izvukli iz olupšine aviona, pozvao je ženu da bi joj javio da je živ da bi kasnije izgubio borbu sa povredama.

Šapekoense se uz pomoć prijatelja iz celog sveta oporavio i dalje je stabilni učesnik brazilske Serije A gde trenutno zauzima respektabilnu devetu poziciju, a igrao je i u prošlom izdanju Kopa libertadores. Život ide dalje.

(foto: Action Images)