Gol mašina naplatila svoje umeće! Sorijano posle pet godina napustio Salcburg - plata 8.000.000 evra! (VIDEO)

Jednoj eri je došao kraj - sada počinje druga! Posle pet godina i 172 gola na 202 utakmice, fantastični Đonatan Sorijano je napustio Red Bul Salcburg i prešao kineski Peking Guan, gde će konačno moći da naplati svo golgetersko umeće koje prikazivao na terenima širom Evrope u prethodnoj deceniji.

Kinezi će za ovaj transfer morati da izdvoje oko 10.000.000 evra, a Sorijano je stavio paraf na dvogodišnji ugovor uz godišnja primanja od 8.000.000 evropskih novčanica.

Sorijano (31) je 2012. godine pobegao iz Barselone za Austriju, kao član B tima za obeštećenje od 500.000 evra, a tada se pominjao kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde, pošto je bio želja tadašnjeg trenera crveno-belih Roberta Prosinečkog.

Katalonac će se u Kini pridružiti svom bivšem saigraču Alanu, koji je u januaru 2015. godine potpisao za Gvangdžou uz obeštećenje 11.100.000 evra. Sorijano je zvanično postao šesta najskuplja prodaja u istoriji Salcburga.

"Sada imam 31 godinu i mislim da je pravi trenutak za mene da se oprobam u novom, sjajnom takmičenju. Sve se dogodilo veoma brzo, sa Guanom sam pričao svega nekoliko dana, a želeop bih da zahvalil Salcburgu, koji nije pravio nikakve barijere prilikom pregovora. Pet godina u ovom klubu su bile fantastične, ostvarili smo velike uspehe i svojim sada već bivšim saigračima želim mnogo uspeha u budućnosti. U pitanju je klub sa mnogo talentovanih igrača i velikim potencijalom, tako da je budućnost zagarantovana", rekao je Sorijano.

Sorijano je ponikao u Espanjolu, jedno vreme je proveo po pozajmicama, a 2009. je potpisao za Barselonu. Ipak, šansu u prvom timu nikada nije dobio, pa se odlučio za odlazak, što se ispostavilo kao potez njegove karijere.

FC Red Bull Salzbury has reached agreement with us for Jonathan Soriano's transfer. Welcome to Beijing Jonathan! pic.twitter.com/ZGEYWG1YBp