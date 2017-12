Golova ni od korova

Ksanti Milana Rastavca i Živka Živkovića dočekuje PAOK Aleksandra Prijovića u meču 13. kola šampionata Grčke

Veličina slova A A A

Fudbalsko prvenstvo Grčke ove sezone je zanimljivije nego u prethodnih 30 godina, a svako kolo maltene donese smenu na liderskoj poziciji. U meču 13. runde Superlige Ksanti Milana Rastavca i Živka Živkovića će ugostiti PAOK Aleksandra Prijovića.

Domaćin je ekipa koja takođe iz prikrajka vreba priliku da se ušunja na jedno od prva četiri mesta na tabeli. A i nerado je viđen rival crno-belima zahvaljujući rezultatima u novijoj istoriji. Naime, PAOK nije uspeo da dobije Ksanti na svom terenu u poslednje tri prvenstvene utakmice, a u gostima je jednom trijumfovao u četiri prethodna duela i jasno je da će solunski crno-beli imati ozbiljan dodatni motiv, pored, naravno, onog glavnog, a to je da ove sezone konačno u svoj grad donesu šampionsku titulu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 16:15 5208 GRČ 1 Xanthi - PAOK ug 0-1 2,30 Kladi se

Još jedna važna stvar: gotovo po pravilu, na utakmicama ova dva tima ne pada previše golova poslednjih godina. Na poslednjih sedam okršaja nisu bila više od tri pogotka po utakmici, a u tri navrata su mreže mirovale. Dakle, radi se o ekipama koje inače igraju tvrdo, a pogotovo to dolazi do izražaja kada sa namere jedna na drugu. Ono što je posebno izraženo kod PAOK-a u tekućoj sezoni jeste slaba igra u gostima. Ekipa Razvana Lučeskua je devet puta igrala u gostima i ima zasad samo jednu pobedu i to u kupu protiv niželigaša Apolona. Donekle olakšavajuća okolnost po PAOK je činjenica da ni Ksanti nije neki goropadni domaćin. Ima dva trijumfa, pet remija i jedan poraz ove sezone kod kuće. Ali nikad ne prima mnogo golova, po čemu je uostalom trener Rastavac prepoznatljiv.

POSLEDNJIH PET

KSANTI

ATROMITOS (D), PRVENSTVO 0:2

PANAITOLIKOS (G), PRVENSTVO 3:1

PANIONIOS (D), PRVENSTVO 2:0

PAS JANINA (G), PRVENSTVO 1:1

PANSERAIKOS (G), KUP GRČKE 2:1

PAOK

APOLON PONTU (G), KUP GRČKE 1:0

ASTERAS TRIPOLIS (D), PRVENSTVO 2:0

AEK ATINA (G), PRVENSTVO 0:1

ATROMITOS (D), PRVENSTVO 2:1

PANIONIOS (G), PRVENSTVO 2:2

MEĐUSOBNI SKOR

46 - 9 - 14 - 23 - 32:60

GRČKA 1 - 13. KOLO

Subota

14.00: (1,70) Asteras (3,30) Kerkira (5,30)

16.15: (4,70) Ksanti (3,20) PAOK (1,80)

18.30: (1,18) Olimpijakos (6,50) Apolon Smirnis (13,00)

Nedelja

14.00: (1,60) Panatinaikos (3,35) Panionios (6,25)

16.15: (2,70) Lamija (2,70) Panetolikos (2,95)

16.15: (2,55) Larisa (2,65) Janjina (3,20)

18.30: (4,80) Levadijakos (3,30) AEK (1,75)

Ponedeljak

18.30: (3,45) Platanijas (3,00) Atromitos (2,20)

*** kvote su podložne promenama

(FOTO: MN Press)