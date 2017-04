Gorčina na Ronaldov het-trik i rekordnih 100! Drugi i treći gol dao iz ofsajda?! (FOTO + VIDEO)

Portugalac u obe situacije bio u nedozvoljenim pozicijama...

Trese se fudbalska Evropa - mađarski arbitar Viktor Kasai i njegovi pomoćnici upropastili su spektakl u Madridu!

Real je prošao u polufinale Lige šampiona tako što je savladao Bajern rezultatom 4:2 posle produžetaka, ali uz sijaset spornih situacija o kojim će se ozbiljno pričati narednih dana.

Prvo je Viktor Kasai dodelio drugi žuti karton Arturu Vidalu, iako je utisak da za to nije bilo materijala. A onda ni mađarski arbitar, ni njegovi pomoćnici nisu videli dva čista ofsajda Kristijana Ronalda, kojim je Real stigao do 2:2, odnosno 3:2, čime je stigao do svog 46. het-trika u karijeri!

I ne samo to. Ostaće gorak ukus u ustima jer je upravo sa ta dva gola Ronaldo postao prvi fudbaler u istoriji Lige šampiona koji je postigao 100 pogodaka!

A u obe situacije evidentno je da je Ronaldo bio u nedozvoljenim pozicijama. I kada mu je Serhio Ramos poslao dugu paralelu u srce Bajernovog kaznenog prostora... I kada mu je Marselo pet minuta kasnije asistirao za treći gol.

Ruku na srce, u situaciji kod trećeg pogotka linijski sudija bio je gotovo dva metra iza linije koju su formirali Marselo i Ronaldo, pa nije ni mogao da reaguje kako treba i mahne zastavicom.

Ipak, sudijske greške ne umanjuju činjenicu da je Ronaldo veliki majstor ove igre i da je jedan od najvećih svih vremena.

(FOTO: Printscreen)