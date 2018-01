Gotova druga faza prodaja ulaznica za Rusiju 2018

Preostale karte moći će da se pazare od 13. marta do 3. aprila i to po sistemu "ko prvi"

Veličina slova A A A

Većina ulaznica za Svetsko fudbalsko prvenstvo koje se ovog leta održava u Rusiji već je dobila vlasnike. Drugi krug prodaje je završen juče, 31. januara i sada sledi pauza do 13. marta.

Kako tvrde organizatori, u drugoj fazi prodaje koja je počela 5. decembra stiglo je čak 4.011.211 aplikacija, a jedino nisu mogle da se kupe karte za prvi i poslednji meč, to jest za otvaranje i finale. Treći krug počinje 13. marta i traje do 3. aprila kada će se prodavati ulaznice koje do sada nisu dobile vlasnike i to po principu "ko prvi". Naravno, u pitanju je "onlajn" kupovina.

(foto: Action Images)