GOTOVO: Leverkuzen za klupski rekord doveo prvu haubicu Južne Amerike!

Veliko pojačanje i za Bajer Leverkuzen! Napad popularnih Farmaceuta će u narednoj szeoni predvoditi Lukas Alario iz River Plejta. Po mnogima, najbolji golgeter južnoameričkog klupskog fudbala u ovom trenutku... U domovini ga porede sa Aleksison Sančezom, Radamelom Falkaom ili Gonzalom Iguainom koji su prethodnih godina nosili dres popularnih Milionera.

Reprezentativac Argentine je danas u Buenos Ajresu obavio lekarske preglede, potpisao ugovor i slikao se u dresu novog kluba.

River understandably not happy with Lucas Alario undergoing a medical without permission & now he has posed with the @bayer04fussball shirt pic.twitter.com/BnzD8jCO1b