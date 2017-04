Govorili su da je Pepu lako... A da li je Karlo Veliki za Bajern?

Italijan nije ispunio glavna očekivanja - da osvoji Ligu šampiona i lansira talentovane fudbalere. Bar ne u prvoj sezoni...

Izgledalo je to kao idealan spoj. Bajern i Karlo Anćeloti. Ali, već posle godinu dana zajedničkog života nad Alijanc Arenom se nadvila dilema - da li je Italijan pravi čovek za jedan od najzahtevnijih poslova na svetu?

U svega sedam dana Anćeloti je izgubio borbu za dva trofeja (LŠ i Kup Nemačke), a rekordna, peta uzastopna titula šampiona teško da će biti uteha Bavarcima u godini u kojoj su očekivali više. Baš zbog toga „više, jače, bolje“, odlučili su da Pepa Gvardiolu zamene jedinim slobodnim top trenerom u tom trenutku, čovekom za koga su bili uvereni da će bolje od drugih implementirati pobedničke navike u igru Bavaraca. Želeli su da im čovek, koji je tri puta osvajao ušati pehar Lige šampiona, isto to donese već ovog leta u Minhen, nakon što su uložili 70.000.000 evra u pojačanja.

Umesto toga, dobili su jedan bledi Bajern, koji je u odlučnom trenutku, kada se raspodeljuju trofeji jednostavno „zaribao“, izgubio snagu i moć. Kako su suvereno vladali tokom jeseni i početkom ove godine, delovalo nam je da će Bavarci osvojiti tripletu, ali umesto toga oborili su sinoć neslavan rekord - posle 22 godine imaju pet vezanih utakmica bez pobede.

Naravno, niko ne sme da ospori trenerske kvalitete Karla Anćelotija, iz milošte prozvanog Karlo Veliki, zbog trofeja koje je osvojio tokom karijere. Italijan zna trenerski posao, ali je u Bajernu, mora se to priznati, potpuno podbacio u prvoj godini. Moguće je da je za to kriv i sam put koji je Italijan odabrao, a za koji je mislio da će ga odvesti do trofeja.

Jednostavno, Karlo nije puno menjao, niti rotirao fudbalere tokom sezone. U važnim utakmicama odluke oslanjao se na „proverene“ snage koje su ga „izdale“ kada mu to nije trebalo. Ne kažemo namerno izdale, već zatajile, jer bez obzira na kvalitet - Lam, Riberi, Ćabi Alonso i Roben su matori fudbaleri u godinama kojima srce hoće…

Zato je nezadovoljstvo u Minhenu itekako veliko. Sam Uli Henes je na početku sezone kao jedan od ciljeva postavio podmlađivanje tima Bajerna kao prioritet, ali Anćeloti kao da namerno ne želi da mu ispuni tu želju. Već u ovoj prvoj sezoni moćni predsednik Bajerna susreo se sa realnošću da su najmlađi fudbaleri Džošua Kimih, Kingsli Koman i Renato Sančez totalno skrajnuti u prvom timu, bez prave šanse da pokažu svoj nesporni kvalitet.

Zato je pitanje i na šta će se sledeće godine ličiti Bajern u koji stižu Niklas Zule (21) i Sebastin Rudi (27), fudbaleri iz Hofenhajma koje je, kako se piše u Nemačkoj, Karlu doveo „tehniko“ Mihael Reške na insistiranje Henesa. Da li će za njih dvojicu biti mesta u novom Bajernu, iz kojeg odlaze veterani Lam i Ćabi Alonso u penziju, videćemo. Dosadašnja praksa Karleta nam sugeriše da neće.

Puno je otvorenih pitanja pred Karlom Anćelotijem, koji će već sledeće sezone morati na popravni. Jedno je izvesno, ukoliko mu se ponovi sezona bez Lige šampiona, može vrlo lako da se desi i da ne dočeka treću koja mu sleduje po slovu ugovora. Zato je rano reći popularnu poštapalicu: „Ideš pod mač, Karlo“, iako će mu on sigurno visiti nad glavom naredne godine.

Ako je nešto sigurno, to je da u Minhenu znaju ko dolazi posle Karla Anćelotija. Biće to Julijan Nagelsman (29), trenutno najbolji nemački trener, a ukoliko Italijan nastavi da podbacuje to bi moglo da se dogodi brže nego što se bilo ko nada. Uostalom, Nagelsman je već sinoć bio u Minhenu i uživo gledao utakmicu u crvenom kaputu. I to nam nešto sugeriše zar ne...

(FOTO: Action Images)