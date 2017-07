Gradonačelnik Čačka najavio mogućnost da se kompanija MOZZART ponovo nađe u sponzorskom pulu Borca

Prvi čovek grada nagovestio i povratak u Borac odličnog Nikole Pešakovića

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović izjavio je danas da će ulazak Borca u ABA 2 ligu značiti dosta na imidžu grada jer će se za Čačak ubuduće čuti ne samo u Srbiji već i u svim republikama nekadašnje SFRJ.

Todorović je podsetio da je grad u skladu sa zakonskim mogućnostima pomagao KK Borac, i da će to činiti i u budućnosti, iznalažeći zakonska rešenja da se dotacije i povećaju. Kao prioritet u narednom periodu naveo je formiranje jakog tima, otkrivši da se vode pregovori o povratku Nikole Pešakovića u klub.

„Na svemu tome radimo zajedno, pre svih direktor Marko Ivanović i predsednik Predrag Pantović, a ja sam tu da im uvek pomognem. Zahvalnost i Nebojši Čoviću koji je uložio maksimalan napor da Borac bude tamo gde mu je mesto, uz Jugoplastiku, Bosnu… Radimo zajedno sa Ministarstvom finansija na određenim dotacijama. Tu su prioritet KK i FK Borac. Ono što je najvažnije je da je Borac u košarci izuzetno stabilan, nadam se da će se uskoro formirati UO i da će nastaviti da nižu uspehe. U tom cilju važan je ulazak u atraktivniju ligu jer to privlači više sponzora, a postoji mogućnost da se i kompanija MOZZART vrati u sponzorski klub. Imamo i interesovanje bivših igrača iz Čačka da se vrate u svoj grad, pre svega mislim na Pešakovića. Hoćemo da napravimo dobar tim jer imamo dve mogućnosti za plasman u ABA 1 ligu. Drago mi je što se vratila publika u halu Borac tokom prošle godine, i to će kao i dosad, biti važna podrška našim košarkašima“, rekao je Todorović, i dodao:

„Sport je najbolji ambasador grada i Republike“, zaključio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

Izvor: Ozon Press