Grobari dobro pamte sve, ali ovakvu godinu ne

Istorijska 2017. za Partizan

Fudbaleri Partizana zaigraće ove sezone u nokaut fazi Lige Evrope, a prvi put od 2005. godine dočekali su proleće u nekom kontinentalnom takmičenju. Do tog uspeha došli su kolo pre kraja grupne faze, međutim, ono što uspehu daje epitet istorijski je činjenica da im je prvi put pošlo za rukom da urade to i pritom u istoj kalendarskoj godini osvoje domaću duplu krunu, odnosno prvenstvo i kup. Sad, kad je gotova grupna faza evropskih takmičenja i može da se podvuče crta, Partizan se našao u probranom društvu samo osam klubova kojima je to pošlo za rukom u 2017. godini.

Koliko god Grobari umeju da budu probirljivi, nekad možda i bez razloga, mora se priznati da je to ozbiljan uspeh u okolnostima u kojima se nalaze i klub i srpski fudbal. Taj podgiv je zasluga sadašnjeg trenera Miroslava Đukića, ali i njegovog prethodnika Marka Nikolića.

Osim Partizana u ovoj prestižnoj grupi nalazi se slavni Juventus koji je sa lakoćom prošle sezone osvojio Seriju A i italijanski kup, a prilično rutinski stigao i do osmine finala Lige šampiona, što se i očekuje od kluba takvog renomea. Sledi Seltik koji je već godinama dominantan u škotskom fudbalu pa mu nije ni bio veliki problem da prigrabi duplu krunu, a na proleće će igrati u Ligi Evrope kao trećeplasirani iz grupe Lige šampiona, u kojoj su bili još Pari Sen Žermen, Bajern i Anderleht.

Slična situacija je bila i u Danskoj, gde je bez konkurencije bio Kopenhagen, a upravo će ovaj klub biti u istom, nepovlašćenom šeširu kao Partizan i Crvena zvezda u ponedeljak na žrebu u Nionu. Šahtjor iz Donjecka je, takođe, uspeo da osvoji oba domaća trofeja u Ukrajini, a može da se pohvali i da je prezimeo u Ligi šampiona i to u teškoj grupi sa Mančester Sitijem, Napolijem i Fajenordom. U ovu kategoriju spada i Red Bul, tim iz Salcburga je godinama silan u austrijskim okvirima, a u Ligi Evrope može da bude i naredni rival crno-belima jer se nalazi u povlašćenom šeširu.

Sjajnu kalendarsku godinu imao je i švajcarski Bazel, a posle uspeha kod kuće letos, nedavno ju je krunisao i plasmanom u osminu finala Lige šampiona. Doduše, u domaćem prvenstvu je izgubio primat od Jang Bojsa, tima kojeg je upravo Partizan u direktnom duelu izbacio iz trke za evropsko proleće. U ovu grupu ekipa na kraju možemo da uvrstimo i francuski Pari Sen Žermen, uz objašnjenje da su Sveci u domaćim okvirima osvojili dva trofeja - kup i Liga kupa, a prvak je bio Monako. Rutinski su Sveci izborili i plasman u osminu finala LŠ.

Ono što uspehu Partizana dodatno daje na značaju je činjenica da je do titule u domaćem šampionatu došao posle celosezonske potere za Crvenom zvezdom, dok su ostali klubovi iz pomenute grupe manje-više vodili prvenstvene trke u većem delu takmičenja. Partizan je u 2017. ušao sa šest bodova zaostatka u odnosu na večitog rivala, a takmičenje završio sa tri boda viška i peharom u rukama koji je nadograđen i trofejem kupa. Posle toga je stigao i uspeh u Ligi Evrope, s tim da crno-beli i ove jeseni kaskaju za glavnim konkurentom šest bodova.

Naravno, sva ova statistika može na neki nečin da padne u drugi plan u slučaju da Partizan izgubi večiti derbi koji se igra sledeće srede na stadionu u Humskoj, ali ostaje činjenica da su crno-beli ove godine barem u nečemu rame uz rame sa klubovima poput Juventusa i Seltika.

(FOTO: Star sport, MN Press)