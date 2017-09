GRUPA A: Šetnja za Junajted, Benfika sređuje klupsku kasu, odbrana Armejaca od 108 godina i Bazelova kocka

Čini se ipak da se ovde jasno zna redosled favorita

MANČESTER JUNAJTED

"Kad si srećan sa onim što si uradio, kada više ne sanjaš, kada prestaneš da želiš četvrtu titulu u Premijer ligi, peti Liga kup, kad nećeš da osvojiš treću Ligu šampiona... Onda sedi i uživaj u životu. Idi u LA i sunčaj se. Ali to nismo mi..."

Ovako je Žoze Murinjo baš pre neki dan govorio o neutoljivoj žeđi za trofejima, a u svetu klupskog fudbala – nema većeg od pehara Lige šampiona. I sada kada je Posebni vratio Mančester junajted u evropsku elitu nemojte uopšte da sumnjate da će mu “ušati” svaki dan biti u snovima.

Istina, ona Realova dominacija iz skopskog okršaja za evropski Superkup jasno je pokazala da Junajted barem ove sezone nije favorit ni za polufinale. Pored aktuelnih šampiona iz Madrida svetske kladionice veće šanse za uspon na evropski tron daju još i Pari Sen Žermenu, Bajernu i Barseloni. Tek onda slede gradski rivali iz Mančestera, Siti i Junajted, mada nama nije najjasnije zašto se Juventus toliko potcenjuje.

MOZZART KVOTE

(1,20) Mančester junajted (6,75) Bazel (14,0)

Bilo kako, nema sumnje da je Murinjo uradio dobar posao u letnjem prelaznom roku. Nemanja Matić je povezao linije ekipe, Romelu Lukaku je otet Čelsiju ispred nosa i doneće mišiće u Junajtedovom špicu, bar dok se Zlatan Ibrahimović ne oporavi što će biti tek za nokaut fazu takmičenja. Već izraubovani Vejn Runi predat je Evertonu da ne usporava igru. Kad još tu dodamo Pola Pogbu, pa Erika Baija i – u slučaju da treba pojuriti rezultat dugačkim loptama – Maruana Felainija, očigledno je da Junajted ima fizički možda i najsnažniju ekipu u Evropi. Pritom, Markus Rašford svakim minutom na terenu pokazuje da se za njega mora pronaći mesto u timu, još ako se u život vrati Antoni Marsijal – jer koliko god da je brz Džesi Lingard je, videlo se to protiv Reala, još daleko od igrača vrhunske klase – imaće Murinjo “milion” kombinacija da bira kako će napasti.

Odbrana koja se obično smatra deluje slabijim delom tima, posebno na bekovima, mada se videlo i da Viktor Lindelef nije još spreman da na velikoj pozornici oduzme Filu Džonsu mesto startnog štopera, za sada izgleda dobro pošto je pre svega sa Matićem dobila osigurač ispred.

Prvo mesto u grupi ne bi smelo da se dovodi u pitanje, pa i više od toga s obzirom na to da je Murinjo specijalista za nokaut sistem. Ali već od četvrrtfinala kad se u igru uključe ekipe koje baš znaju lopte, ekipe poput Reala, Barse ili Bajerna... Čini se da je tu Junajtedov kraj.

Mančester junajted (4-2-3-1): De Hea – Valensija, Baji, Džons, Blind – Matić, Pogba – Mata, Mhitarjan, Rašford – Lukaku.

DOŠLI: Romelu Lukaku (Everton, 84.700.000 evra), Nemanja Matić (Čelsi, 44.700.000), Viktor Lindelef (Benfika, 35.000.000);

OTIŠLI: Adnan Januzaj (Real Sosijedad, 8.500.000), Vejn Runi (Everton, slobodan igrač), Kamerun Bortvik Džonson (Lids, pozajmica), Andreas Pereira (Valensija, pozajmica), Sem Džonston (Aston Vila, pozajmica), Giljero Varela (Penjarol, ?), Timoti Fosu Mensa (Kristal Palas, pozajmica).

BENFIKA

Sve je jasno kada kažemo da je Benfika ovog leta na pojačanja potrošila najmanje novca u poslednjih 10 godina. Iako je na transfer pijaci zaradila čak 130.850.000 evra. U tim je vratila samo 8.850.000, pa je glavna priča na Lužu većim delom leta bio dolazak ofanzivnog veziste Rio Avea Filipa Krovinovića, koji još nije stigao ni da debituje za lisabonske Orlove. Naravno, sve se promenilo poslednjeg dana prelaznog roka kada je iz Intera na jednodišnju pozajmicu sa pravom otkupa za 25.000.000 evra stigao Gabrijel Barbosa poznatiji pod nadimkom Gabigol.

U Milanu ga istina nije opravdao. Pitanje je takođe koliko će Ruiju Vitoriji biti potrebno vremena da ga uvede u takmičarski ritam s obzirom na to da je prošle sezone Gabigol odigrao svega 183 mintua za Nerazure, a nije baš poznat kao marljiv radnik. Jedini put da je odigrao više od 20 minuta bilo je u januarskoj Kup utakmici sa Bolonjom. Čini se da će navijači Benfike morati da se uzdaju u druge igrače.

Pre svega u Žonasa, koji je raspucan ovog leta. U prvim šest utakmica postigao je sedam golova i namestio još dva, pa se čini da je spreman da nasledi Kostasa Mitroglua koji je za 15.000.000 evra otišao u Mančester junajted.

MOZZART KVOTE

(1,65) Benfika (3,70) CSKA (5,70)

Drugi odlasci će čini se ostaviti mnogo veću rupu. Ederson je bez svake sumnje jedan od najboljih golmana Evrope, iako je premalo na velikoj sceni da bi javnost to prihvatila, Nelson Semedo je ostavio prazninu na desnom beku, Viktor Lindelef, prošle sezone možda i najkonstantiji igrač Benfike, u centralnom delu odbrane.

Neki drugi igrači moraće da se isprse, među njima svakako i Andrija Živković, koji bi posle sezone aklimatizacije na mnogo ozbiljniji fudbal od srpskog sada morao da demonstrira da više nije “samo” jedan od najvećih talenata Evrope, već igrač sazreo da povuče ekipu kada joj ne ide.

Benfika je ovu sezone izabrala kao onu u kojoj će srediti stanje na klupskom računu što se jasno videlo tokom prelaznog roka. Ali kako je to klub koji ipak živi od transfera – doduše, dosta komfornije no slični – rezultat jednostavno ne sme da izostane ne bi li Benfikini igrači i dalje bili atraktivni bogatima. Što će reći – drugo mesto i osmina finala. Ove sezone, čini se da je to plafon Orlova.

Benfika (4-4-2): Varela – Andre Almeida, Luizao, Žardel, Eliseu – Salvio, Pici, Fejsa, Červi – Seferović, Žonas.

DOŠLI: Filip Krovinović (Rio Aven, 3.000.000), Mile Svilar (Anderleht, 2.500.000), Gabrijel Barbosa Gabigol (Inter, pozajmica, 1.700.000), Martin Hrijen (Viktorija Plzenj, 1.000.000), Bruno Varela (Vitorija Setubal, 100.000), Haris Seferović (Ajntraht Frankfurt, slobodan igrač), Patrik (Maritimo, slobodan igrač), Daglas (Barselona, pozajmica)...

OTIŠLI: Ederson (Mančester Siti, 40.000.000), Viktor Lindelef (Mančester junajted, 35.000.000), Nelseon Semedo (Barselona, 30.500.000), Kostas Mitroglu (Olimpik Marselj (15.000.000), Marsal (Olimpik Lion, 4.500.000), Hanu Muktar (Brondbi, 1.500.000), Giljermo Selis (Vitorija Gimaraeš,. 1.000.000), Andre Kariljo (Votford, pozajmica 1.000.000), Viktor Andrade (Estoril, 800.000), Danijel Kandejas (Glazgov Rendžers, 800.000), Džon Muriljo (Kasimpaša, pšozajmica, 750.000)...

CSKA MOSKVA

Četiri momka iz omladinskog pogona. Sve što su Armejci ovog leta uradili na transfer pijaci. Doduše, sačuvali su kičmu ekipe iz protekle sezone, pa je Zoran Tošić, povratnik u Partizanov tim, jedino poslednjih godina važno ime za CSKA koje je napustilo Moskvu. Roman Jeremenko je još pod suspenzijom zbog korišćenja kokaina.

U svim projekcijama, CSKA se svrstava na treće mesto na tabeli i predviđa mu se proleće u Ligi Evrope. I zaista, obično se timovima isplati kada ne luduju previše u prelaznom roku. Ali ovaj put nismo sigurni u to.

Sergej Ignašević, Vasili i Aleksej Berezcki jesu možda i najuigranija defanzivna trojka na svetu – barem otkako je Leonardo Bonuči napustio Juventus – ali sva trojica zajedno imaju 108 godina. Malo je reći da su odavno premašili zenit karijere. Uostalom, na devet ligaških utakmica ove sezone već su primili devet golova, Armejci imaju samo 16 bodova, pet manje od vodećeg Zenita.

Ono što uliva optimizam navijačima moskovskog velikana jeste sastav grupe. Benfika u narednu sezonu, barem je takav utisak, ulazi slabija nego ranije, Bazel jeste dominantan u Švajcarskoj, ali trenutno gleda u leđa Jang Bojsima, a CSKA je bar rezultatski lako izašao na kraj sa klubom iz Berna u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Mata na terenu to i nije izgledalo baš tako lako.

MOZZART KVOTE

(1,65) Benfika (3,70) CSKA (5,70)

Bilo kako, trener Viktor Gončarenko najviše očekuje od osovine – Mario Fernandes, Alan Džagojev, Aleksandar Golovin, Vitinjo. Prvi je izuzetno brz desni bek koji u sistemu sa trojicom štopera vrlo često obavlja ulogu desnog krila. Golovin predstavlja pluća ekipe u vezi, Džagojev je onda njen mozak. Majstor sa loptom, mada se zbog prevelikih oscilacija ne može nazvati igračem svetske klase. Vitinjo je veoma opasan u napadu, tehnički izuzetno potkova, šutira obema nogama, prilično dobro ako smemo da dodamo, pa je bez sumnje najopasnije Gončarenkovo oružje.

U Rusiji se nadaju da bi CSKA mogao da iznenadi i možda čak prošao grupu. Deluje nam to kao ipak preambiciozan zalogaj, iako u Grupi A, izuzev Mančester junajteda, ne postoje velike razlike u kvalitetu. Međutim, Benfika zna kako se igra Liga šampiona, retko razočarava protiv uslovno rečeno manjih klubova, a prošle sezone je izborila nokaut fazu u grupi sa Napolijem, Bešiktašem i kijevskim Dinamom. CSKA je u grupi sa Monakom, Bajerom i Totenhemom uzeo samo tri boda. Nijednu pobedu nije imao. Proleće u Ligi Evrope deluje nam kao realan domet Moskovljana.

CSKA Moskva (3-1-4-2): Akinfejev – Ignaševič, V. Berezucki, A. Berezucki – Verbnlum - Fernandeš, Golovin, Natho, Džagojev – Žamaletdinov, Vitinjo.

DOŠLI: /

OTIŠLI: Kiril Pančenko (Dinamo Moskva, 1.800.000), Sergej Čepčugov (Jenisej, slobodan igrač), Zoran Tošić (Partizan, slobodan igrač), Sergej Tkačev (Arsenal Tula)...

BAZEL

Najveća dilema trenera Rafaela Vikija: kako nadoknaditi 20 golova koje je garantovao Sejduba Dumbija? Najveća dilema navijača: da li Viki uošte treba da bude na klupi Bazela? Uprava šampiona Švajcarske je, naime, krajem prošle sezone objavila da neće produžiti saradnju sa Ursom Fišerom, jer smatra da je 40-godišnji Viki pravi čovek da na terenu sprovede zamisli rukovodioca u delo. Rizičan potez, jer je u pitanju ipak stručnjak koji je do sada radio samo sa mlađim selekcijama.

I pravo iz U21 tima u Ligu šampiona! Nažalost po Bazel, kratka uvertira koja je prethodila nije baš podigla samopouzdanje. Ekipa po mnogima igra raznovrsnije nego lane, ali kada nema rezultata niko ne razmišlja o estetici. A početak Vikijevog mandata gori je nego u obe Fišerove sezone. Posle sedam kola Bazel ima samo 11 bodova, tek je treći na tabeli i muči se sa realizacijom.

Mnogi to pripisuju odlascima Dumbije (prošle sezone postigao 20 golova, pa se vratio sa pozajmice u Romi samo da bi potom bio prosleđen Sportingu) te Marka Janka (13 golova, potpisao za Slaviju iz Praga). Istina, Riki van Volfsfinkel se podmladio na Alpima, pa je na sedam utakmica u prvenstvu Švajcarske postigao sedam golova. Možda nije igrač za Premijer ligu (podbacio je u Noriču), ali je prošle sezone u Holandiji, a sada i u Bazelu pokazao da nije zaboravio da daje golove.

MOZZART KVOTE

(1,20) Mančester junajted (6,75) Bazel (14,0)

Bez obzira, u Bazelu su navikli na više. Navikli su na pobede, toliko da su prethodni treneri kritikovani za svaku ispod tri gola razlike, a nije im se praštalo ni ako u zvezdu ne promovišu barem jednog omladinca. Tražio se spektakl. Od Vikija to više niko ne traži. Samo da ekipa počne da koristi šanse i pobeđuje. Sam trener smatra da je blokada psihološke prirode. Svejedno, četiri su godine prošle otkako je Bazel posle sedam kola bio treći na tabeli ili gore plasiran.

Znao je Bazel opasno da iznenadi u Evropi, setite se samo da je 2011. na Old Trafordu izbacio Mančester junajted, te da je 2013. na Stamfordu skinuo i Čelsijev skalp. Ako želi u nokaut fazu moraće još jednom da nadmaši sebe. Bio bi to – zaista spektakl! Jer barem trenutno, čak i treće mesto deluje kao premija.

Bazel (3-1-4-2): Vaclik – Akanži, Suši, Balanta – Džaka – Lang, Franson, Eljunusi, Štefen – Bua, Van Volfsvinkel.

DOŠLI: Riki Van Volfsvinkel (Vitese, 3.500.000), Dmitri Oberlin (RB Salcburg, 700.000);

OTIŠLI: Žan-Pol Botijus (Fajenord, 1.500.000), Mark Janko (Sparta Prag, slobodan igrač), Nikolas Hunziker (Tun, slobodan igrač), Danijel Heg (Herenven, slobodan igrač), Adama Traore (Gectepe, ?), Veljko Simić, Đorđe Nikolić, Sejdu Dumbija (Roma, pa pozajmica Sportingu)...

