GRUPA D: Dokle će Juve da bude najmalerozniji velikan i koliko Barsa može bez trećeg zuba?

JUVENTUS

Bez preterivanja može se reći da je torinska Stara dama i prošle sezone opravdala epitet najvećeg gubitnika u Ligi šampiona ili makar najmaleroznijeg velikana u ovom elitnom kontinentalnom takmičenju. Navijači torinskog velikana nadaju se da su igrači i stručni štab zacelili rane od prošlosezonskog poraza u LŠ, još jednog u nizu i da bi mogli da krenu u novi napad. Ali, ovog leta desilo se nešto što dugo nije viđeno u Italiji - konkurentski klub "uzeo" je Juventusu jednog od ključnih igrača. Naravno, radi se o prelasku Leonarda Bonučija u Juventus. Stara dama se prelako odrekla jednog od najboljih svetskih defanzivaca, a ovaj transfer samo je bio potvrda glasina o svađi Bonučija sa trenerom Masimilijanom Alegrijem. Ali, Juventus je oduvek bio klub u kojem svaki igrač ima svoju cenu za prodaju, a takav stav, koji su neki protumačili i kao glavni uzrok tih silnih poraza u finalima LŠ, poprilično je iziritirao i Brazilca Danija Alvesa, pa je on uspeo da "izboksuje" odlazak u Pari Sen Žermen.

Barselona - Juventus

Najskuplje pojačanje je Federiko Bernardeski iz Fjorentine, ali bi za ekipu aktuelnog šampiona Italije možda mnogo važniji mogli da budu dolasci dva prekaljena fudbalera kao što su Blez Matuidi i Benedikt Hevedes. Pitanje je samo koliko će im biti potrebno da se uigraju, pogotovo Hevedesu u odbrani po kojoj je Stara dama svakako prepoznatljiva već godinama unazad. Ono što svakako može da se očekuje u sezoni Lige šampiona pred nama je da Paulo Dibala ponovo bude motor ekipe, a to je pokazao već i u uvodnim utakmicama italijanske Serije A gde su crno-beli manje-više rutinski osvojili maksimalnih devet bodova.

Naravno, tu su i Đanluiđi Bufon na golu, Đorđo Kjelini u napadu, odnosno Gonzalo Iguain i Mario Mandžukić u napadu koji predstavljaju kičmu timu uz već pomenutog vižljastog Argentinca. Priliku da pokažu koliko mogu u najboljem evropskom takmičenju ove sezone Juventusovi igrači imaće već u grupnoj fazi u dvomeču sa Barselonom koja kao i svake godine puca na najviši plasman. Biće to ujedno repriza finala od pre dve godine, ali i prošlosezonskog četvrfinala LŠ, a toga se Juventini vrlo rado sećaju.

DOŠLI: Federiko Bernardeski (Fjorentina, 40.000.000), Blez Matuidi (PSŽ, 20.000.000), Vojćeh Ščensni (Arsenal, 12.200.000), Matija de Šiljo (Milan, 12.000.000), Rodrigo Bentankur (Boka Juniors, 10.500.000), Daglas Kosta (Bajern, 6.000.000, pozajmica), Benedikt Hevedes (Šalke, 3.500.000, pozajmica).

OTIŠLI: Leonardo Bonuči (Milan, 42.000.000), Dani Alves (PSŽ), Mario Lemina (Sautempton, 17.000.000), Simone Zaza (Valensija, 16.000.000), Neto (Valensija, 6.000.000), Tomas Rinkon (Torino, 3.000.000, pozajmica).

BARSELONA

Iza katalonskog giganta je sezona za zaborav u kojoj nije osvojen nijedan trofej, a ispred je ona u kojoj će se videti kako Blaugrana izgleda bez Brazilca Nejmara koji je prelaskom u Pari Sen Žermen postao najskuplji igrač u istoriji fudbala. Dakle, čuveni trozubac MSN više ne postoji, ali nema sumnje da su Lionel Mesi i Luis Suarez sposobni da Barseloni donesu trofeje. Ipak, ostaje da se vidi koliko će vremena biti potrebno ekipi da se navikne na igru bez brazilskog napadača, ali i na postavku novog trenera Ernesta Valverdea.

Barselona - Juventus

Prošlosezonska eliminacija u četvrtfinalu elitnog takmičenja i to bez postignutog gola u dvomeču sa Juventusom bila je popriličan šamar za Katalonce, uz svo poštovanje prema šampionu Italije. Valverde će neko vreme možda morati i da čeka Suareza, koji se oporavio od povrede, mada to na početku takmičenja i nije bio preveliki proble s obzirom da je Barselona rutinski savladala ekipe Alavesa, Betisa i Espanjola. Što se tiče prelaznog roka na Nou Kampu, bilo je evidentno da Barselona nije očekivala Nejmarov odlazak, pa je posle panično jurila za pojačanjima u završnici prelazog roka. I nije stigla do glavne mete - Filipea Kutinja, ali je uspela da dovede Usmana Dembelea koji je postao drugi najskuplju igrač u istoriji fudbala. Međutim, baš zbog toga na njemu će biti veliki pritisak i očekivanja. A što se tiče novog Brazilca, Paulinja, on je dočekan sa priličnim razočarenjem na Nou Kampu, po mišljenju mnogih, 40.000.000 evra za igrača koji dolazi iz Kine ipak je previše. Međutim, baš bi Liga šampiona mogla da nam pruži odgovor na to da li je on pravo pojačanje za Barselonu. Za očekivati je da ponovo Mesi bude taj koji će da "povuče" ekipu kao pravi vođa, možda baš kao što je to radio pre vremena MSN trozubca. Doduše, da bi to uradio, argentinski čarobnjak sa fudbalskom loptom mora da bude srećan, a nije tajna da je Mesi nezadovoljan načinom na koji je uprava kluba vodila letnji prelazni rok.

U svakom slučaju, Katalonci u ovoj grupi ne bi trebalo da imaju bilo kakav ozbiljan problem kada je u pitanju prolaz u osminu finala. Za prvo mesto u grupi, nema dileme, boriće sa sa Juventusom, starim znancem iz prethodnih sezona. A o krajnjim dometima ove ekipe Barselone svakako je još rano govoriti odnosno prognozirati, pogotovo što je sredinom avgusta madridski Real u dvomeču španskog Superkupa razotkrio i praktično nacrtao sve njene mane.

DOŠLI: Usman Dembele (Dortmund, 105.000.000), Paulinjo (Guangdžou, 40.000.000), Nelson Semedo (Benfika, 30.500.000), Đerar Deulofeu (Everton, 12.000.000).

OTIŠLI: Nejmar (PSŽ, 222.000.000), Kristijan Teljo (Betis, 4.000.000), Žeremi Matije (Sporting Lisabon, bez obeštećenja).

OLIMPIJAKOS

Sa ekipom grčkom prvaka ovdašnja javnost se manje više upoznala ovog leta prilikom dvomeča sa Partizanom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Iako se svakako radi o najkvalitetnijoj grčkoj ekipi, jasno je da to nije klub one snage koju je imao do pre neku godinu, kada je i u elitnom kontinentalnom takmičenju umeo da napravi ozbiljne probleme velikanima.

Tokom leta je gazda Marinakis doveo novog trenera, Albanca Besnika Hasija koje su najvatreniji navijači Olimpijakosa dočekali na nož. Ipak, pirejski crveno-beli su preko Partizana i Rijeke uspeli da se domognu grupne faze Lige šampiona, a to je već sada bolji rezultat nego prethodne sezone kada su ispali u trećoj kvalifikacionoj rundi.

Olimpijakos - Sporting Lisabon

Dolazak Hasija na klupu značio je i ozbiljno renoviranje igračkog kadra u Pireju. Došlo je čak 12 novih igrača, među kojima i najbolji strelac šampionske ekipe Partizana prošle sezone, Uroš Đurđević, a najzvučnije ime od novajlija ipak je Emanuel Emenike mada je on na startu sezone već upao u probleme sa povredama. Kada su u pitanju odlasci, tu je Olimpijakos u finišu prelaznog roka ostao bez jednog od najtalentovanijih evropskih štopera Panajotisa Recosa koji je otišao u nemački Bajer iz Leverkuzena za veliki novac. Iako zvanično nije saopštena visina obeštećenja, prema različitim izvorima ta cifra iznosi barem 17.000.000 evra, a neke procene kažu da se radi čak o 22.000.000 evropskih novčanica.

Kada je u pitanju domaće prvenstvo, Olimpijakos je tu imao relativno dobar start sa dve pobede i jednim nerešenim rezultatom, mada je svoje navijače već dve decenije unazad navikao maltene samo na trijumfe. Godinama unazad crveno-beli osvajaju titulu prvaka Grčke bez problema i po mesec dana pre zvaničnog završetka takmičenja. Što se tiče Lige šampiona, jasno je da u ovoj grupi Olimpijakos ima ulogu autsajdera. Međutim, crveno-beli, pogotovo nakon što se uigraju, imaju makar šansu za osvajanje trećeg mesta koje vodi u Ligu Evrope na proleće sledeće godine. Naravno, glavni konkurent u toj borbi biće im lisabonski Sporting, mada nije isključeno da u vrućoj atmosferi koju prave navijači u Pireju, Olimpijakos možda može da otkine i bod nekome iz tandema velikana - Barseloni ili Juventusu.

Došli: Bjern Engels (Briž, 7.100.000), Uroš Đurđević (Partizan, 2.500.000), Vadis Ođiđa Ofoe (Legija, 2.500.000), Mehdi Karsela Gonzalez (Granada, 2.500.000), Emanuel Emenike (Fenerbahče, 2.500.000), Jagoš Vuković (Konja, 2.000.000), Hrvoje Milić (Fjorentina, 1.500.000), Gijom Žile (Nant, 1.000.000), Silvio Proto (Ostende, ?).

Otišli: Panajotis Recos (Leverkuzen, pozajmica), Dimitrios Siovas (Leganes, 3.000.000), Dimitrios Kolovos (Mehelen, 700.000), Pajtim Kasami (Sion, pozajmica).

SPORTING LISABON

Lisabonski Lavovi ponovo ulaze u novu sezonu za istim glavnim ciljem - da se domognu titule prvaka u Portugaliji prve posle 16 godina, a u Evropi po principu - što dalje, to bolje. Kao i prošle sezone, najjači adut Sportinga trebalo bi da bude trener Žorž Žezus koji je i doveden iz Benfike kako bi skinuo gradskog rivala sa vrha. Zanimljivo je bilo leto, odnosno prelazni rok na stadionu Žoao Alvalade, a može se reći da je odbrana Lavova dobila dva ozbiljna pojačanja - Žeremija Matjea i Fabija Koentraa, igrače koji su prethodnih sezona sa manje ili više uspeha nosili dresove španskih velikana Barselone i Reala iz Madrida. Njih dvojica trebalo bi da donesu i čvrstinu i iskustvo poslednjoj liniji tima što joj je preko potrebno s obzirom na neka loša iskustva prethodnih godina. I zaista, na početku sezone deluje da bi moglo da bude tako o čemu svedoči podatak o samo četiri primljena gola na dosadašnjih sedam odigranih utakmica. Ozbiljna pojačanja trebalo bi da budu i Bruno Fernandes u sredini terena i Sejdu Dumbija u napadu.

Olimpijakos - Sporting Lisabon

A prošle sezone ekipa Sportinga takođe je igrala u elitnom evropskom takmičenju, samo što je na šest mečeva upisala samo jednu pobedu i to na svom terenu protiv varšavske Legije. Malo za klub tolike tradicije, a opet i žreb za ovu sezonu jasno i svrstava u donji deo tabele, jer u konkurenciji Barselone, Juventusa i Olimpijakosa može da se bori samo za treće mesto u grupi i proleće u Ligi Evrope. Sporting je dobro počeo sezonu kada je u pitanju domaći šampionat i upravo to može da mu bude ozbiljan plus. Jer, verovatno ni stariji navijači lisabonskih Lavova ne pamte kada su poslednji put fudbaleri tog kluba u portugalskoj Primeiri vezali pet pobeda na startu i već sada pobegli gradskom rivalu Benfici. I upravo u tim uvodnim kolima nacionalnog šampionata novajlija Bruno Fernandes je već pokazao veliki kvalitet, a navijači mnogo očekuju od Holanđanina Basa Dosta i Želsona Martinsa.

Inače, jedan od najboljih mečeva na startu sezone ekipa Sportinga odigrala je upravo u plej-ofu za Ligu šampiona, kada je u Bukureštu pregazila FCB sa 5:1 i u velikom stilu overila plasman u grupnu fazu takmičenja. U svakom slučaju, deluje da bi Sporting mogao u LŠ da bude tim zanimljiv za gledanje sa potencijalom da eventualno iznenadi nekog favorita.

Došli: Markos Akunja (Rasing, 9.600.000), Bruno Fernandes (Sampdorija, 8.500.000), Rodrigo Batalja (Braga, 3.500.000), Sejdu Dumbija (Roma, pozajmica), Kristijano Pićini (Betis, 2.870.000), Mateus (Estoril, 2.000.000), Žeremi Matije (Barselona, bez obeštećenja), Fabio Koentrao (Real Madrid, pozajmica)...

Otišli: Adrijen Silva (Lester, 22.000.000), Ruben Semedo (Viljareal, 14.000.000), Paulo Oliveira (Eibar, 3.500.000), Marvin Zegelar (Votford, 3.000.000), Ezekijel Skeloto (Brajton, 3.000.000)...

PAROVI PRVOG KOLA LIGE ŠAMPIONA

Grupa A:

20.45: (1,20) Mančester junajted (6,75) Bazel (14,0)

20.45: (1,65) Benfika (3,70) CSKA (5,70)

Grupa B:

20.45: (1,10) Bajern Minhen (11,0) Anderleht (19,0)

20.45: (12,0) Seltik (7,25) Pari Sen Žermen (1,20)

Grupa C:

20.45: (2,80) Roma (3,10) Atletiko Madrid (2,65)

20.45: (1,12) Čelsi (9,00) Karabag (20,0)

Grupa D:

20.45: (1,70) Barselona (3,70) Juventus (5,10)

20.45: (2,70) Olimpijakos (3,05) Sporting Lisabon (2,80)

Grupa E:

20.45: (1,70) Liverpul (3,90) Sevilja (4,80)

20.45: (4,10) Maribor (3,40) Spartak Moskva

Grupa F:

20.45: (7,75) Fajenord (4,80) Mančester Siti (1,40)

20.45: (3,30) Šahtjor (3,40) Napoli (2,20)

Grupa G:

20.45: (1,55) Porto (4,00) Bešiktaš (6,25)

20.45: (2,20) RB Lajpcig (3,45) Monako (3,25)

Grupa H:

20.45: (1,05) Real Madrid (14,0) APOEL (35,0)

20.45: (2,30) Totenhem (3,40) Borusija Dortmund (3,10)

