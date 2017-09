GRUPA F: Ovaj Siti je Pepov! Napoli porastao, romantika u Roterdamu i teška vremena za Šahtjor

Može li neko ovde da se "porva" sa Građanima?

MANČESTER SITI

Da li je vreme? Šeici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ovog leta nisu bile glavne arapske face u evropskom fudbalu. Ostali su u senci novokomponovanih neprijatelja iz Katara koji su nakostrešili Evropu s transfer politikom u Pari Sen Žermenu. Ali kupovao je i Mančester Siti. I te kako je kupovao.

Kada neko izdvoji blizu 180.000.000 evra samo za trojicu defanzivaca i golmana, onda taj neko ili je lud ili smatra da ima napad i vezni red dovoljno moćan za osvajanje Lige šampiona. Gvardiola je ovo drugo.

Prošle sezone ih je iznenadio Monako, ali Pep ima dovoljan rejting i kredit da mu se prva sezona ne uzme za zlo. Čak i kada ne osvoji nijedan trofej u sezoni. Ali u ovoj će morati da napravi opipljivije rezultate. Liga šampiona je godinama opsesija arapskih vlasnika i čini se da se ne bi bunili ako bi fokus bio na klempavi pehar umesto Premijer lige. U prethodnih pet godina, Mančester Siti je samo na plaćanje obeštećenja za pojačanja potrošio preko milijardu evra. Jasno je da prebogati vlasnici ne žale para i da žele da „kupe“ i trofej Lige šampiona.

Grupa ne bi trebalo da bude problem jer Šahtjor i Fajenord zaista nemaju šta da traže protiv Građana, a biće zanimljivi dueli sa Napolijem koji neguje sličan stil fudbala. Ono pravo se ipak očekuje na proleće kada kreće nokaut faza. Građani za sada imaju samo jedno polufinale elitnog takmičenja, u onoj otpisanoj Pelegrinijevoj sezoni. Mršavo s obzirom na ambicije i uloženi novac jer cela priča ovog kluba se vrti oko neograničenih količina novca. Potrebno je i malo prestiža...

DOŠLI: Benžamin Mendi (Monako, 57.000.000), Kajl Voker (Totenhem, 51.000.000), Bernardo Silva (Monako, 50.000.000), Ederson (Benfika, 40.000.000), Danilo (Real Madrid, 30.000.000), Oleksandr Zinčenko (PSV, kraj pozajmice).

OTIŠLI: Keleči Ihenačo (Lester, 27.700.000), Enes Unal (Viljareal, 14.000.000), Vilfrid Boni (Svonsi 13.000.000), Nolito (Sevilja, 9.100.000), Fernando (Galatasaraj, 5.250.000), Aleksandar Kolarov (Roma, 5.000.000), Samir Nasri (Antalija 3.500.000), Gael Kliši (Baskašehir, slobodan igrač), Pablo Zabaleta (Vest Hem, slobodan igrač), Vili Kabaljero (Čelsi, slobodan igrač), Hesus Navas (Sevilja, slobodan igrač), Bakari Sanja (bez kluba).

NAPOLI

Napolitanci su za početak srušili prokletstvo italijanskih klubova u plej-ofu za Ligu šampiona i plasirali se u elitu. Prethodnih godina, predstavnici Serijie A, među kojima i Napoli, uglavnom nisu uspevali da pređu barijeru plej-ofa. Napoli je to protiv Nice uradio u velikom stilu...

Ovo je sezona u kojoj bi Napoli trebalo da igra zrelo. Stasali su kao ekipa i ne smeju sebi da dozvole euforičan zalet i onda krizni period iz kojeg na znaju da se iščupaju. I koji je obično dolazio na prelomnom delu sezone u februaru i martu. Plasman u nokaut fazu i ponavaljanje rezultat od prošle sezone bi trebalo da zadovolji sve u Napulju jer fokus ove sezone je napad na Skudeto i prekid Juventusove valadavine. Tako da nije nemoguće da Napoli čak i žrtvuje Ligu šampiona na neki način u slučaju nekog idelanog scenarija u Seriji A.

Mauricio Sari uspeva za sada da istera svoje. Za neke genije, za neke ludak -usadio je igačima u glave svoju filozofiju igre i to funkcioniše sve bolje. Napoli skoro da ništa nije menjao u letnjem prelaznom roku. Startnih 11 i prve izmene su isti kao prethodne sezone. A to je veliki kvalitet koji mnoge ekipe nemaju posle burnog leta u prelaznom roku...

Albiol i Kulibali su sve uigraniji kao štoperski tandem, bekovi Hisaj i Gulam su kod Sarija postali sjajan par bekova. Vezni red funkciniše kao podmazana mašina sa Alanom, Zjelinskim, Žoržinjom i Hamšikom, a napadačka linija sa trilingom brznjaka Insinjeom, Mertensom i Kaljehonom, kao i jedinom klasičnom „devetkom“ Milikom će biti noćna mora za mnoge odbrane ove sezone. Samo da ih povrede zaobiđu jer smo na primeru Milika videli šta se desi kada neki od nosilaca igre kod Sarija ispadne iz stroja. Klupa je tanka i igrači poput Hamšika, Mertensa ili Insinjea nemaju dostojne zamene.

Mančester Siti je favorit u grupi, ali Napoli je ekipa koja može da naudi Gvardiolinom timu. Pogotovo u paklu San Paola pred 60.000 frenetičnih Napolitanaca. Manja je razlika u odnosu između Napolija i Sitija nego između Napolija i preostala dva tima u grupi. Fajenord i Šahtjor će teško uspeti da ostanu neporaženi u Napulju, dok bi bilo kakav ishod osim poraza na gostovanjima u Ukrajini i Holandiji praktično garantovao Napolitancima plasman u nokaut fazu.

Tamo su prošle sezone naleteli na Real. Nisu se obrukali, ali je bila evidentna razlika u klasi. Međutim, retki su timovi koji će se obradovati Napoliju u osmini finala.

DOŠLI: Adam Una (Bordo, 10.000.000), Mario Rui (Roma, pozjamica 3.750.000 + obavezan otkup ugovora 5.500.000).

OTIŠLI: Ivan Strinić (Sampdorija, 2.000.000).

FAJENORD

Za njih je najbitnije da su posle 15 godina opet „tu“. Šta god da urade, neće biti kritikovani jer i dalje plove na krilima slave zbog osvojene titule koju je Roterdam i predugo čekao. Čak se može reći da nisu ni prošli loše na žrebu s obzirom kako su mogli i da su bili u četvrtom šeširu.

Protiv svakog od tri rivala mogu da se nadaju nekom bodu na svom terenu, dok će na gostovanjima verovatno biti lak plen. De Kajp kao kultni stadion i Fajenordovi navijači kao odana armija su zaslužili elitu posle dugo vremena, tako da će mečevi u Roterdamu biti praznici fudbala.

Što se kvaliteta ekipe tiče, ona je približno ista kao u prethodnoj sezoni kada je osvojena titula. Ipak, ostali su bez lidera i srca tima Dirka Kajta koji im je sezoni za pamćenje doneo titulu. Takođe. Takođe, nisu mogli da se odbrane ponudama jačih i bogatijijih za reprezentativni tandem bekova. Rika Karsdorpa je ulovila Roma, dok je Terens Kongolo završio u Monaku kao zamena za Mendija. Ali je Fajenord zaradio lepih 29.000.000 evra na njima dvojici i tek petinu toga je uložio u njihove zamene Hapsa i Dajksa koji je pozajmljen od Fiorentine.

Najveće pojačanje je što su od Votforda otkupili sjajno krilo Stivena Berghujsa i što su doveli mlade prospekte poput štopera Sant Žustea i mlađeg od braće Amrabat. Povratnik Žan Pol Butijus je dostojna, ako ne čak i bolja zamena za nestašnog Eliju kojeg su privukli turski milioni. Doveden je i mladi Sem Larson koji takođe može da igra na tom mestu, ali koji će postepeno dobijati bitniju ulogu u timu jer još nema potrebno iskustvo.

Srce tima je zadržano. A to je triling u sredini terena: Viljena - Tornstra - El Ahmadi. Ako oni budu igrali kao prethodne sezone koju su izneli na leđima, onda će i Fajenordova lokomotiva funkcionisati. Za sada to dobro ide i šampion je perfektno otvroio sezonu u Erediviziji. Standardni golman Verner je povređen pa ga do oktobra menja australijski veteran Džons, ali se očekuje povratak Vernera kada se oporavi.

Iskusni štoperi Botegin i Van der Hejden su do sada bili dovoljno osiguranje na domaćem forntu, ali svedoci smo strmoglavog pada holandskog fudbala, tako da partije u prvenstvu neće značit ništa Fajenordu kada izađe protiv daleko ozbiljnijih rivala na evropsku scenu.

Ukoliko iskoriste prednost domaćeg terena i vatrene atomsfera na De Kajpu i eventualno donesu makar bod sa gostovanja, mogli bi do trećeg mesta u grupi i plasmana u Ligu Evrope što bi bio uspeh.

DOŠLI: Ridhesijano Haps (AZ Alkmar 6.000.000), Džeremaja Sant Žuste (Herenven, 4.800.000), Sofijan Amrabat (Utreht, 4.000.000), Sem Larson (Herenven 4.000.000), Žan Pol Butijus (Bazel, 1.500.000), Kevin Dajks (Fiorentina, pozajmica).

OTIŠLI: Terens Kongolo (Monako, 15.000.000), Rik Karsdorp (Roma, 14.000.000), Eljero Elija (Basakšehir, 1.100.000), Dirk Kajt (kraj karijere), Lukas Vudenberg (Herenven, 700.000) Par Hanson (Helsinborg, slobodan igrač), Marko Vejinović (AZ Alkmar, pozajmica), Gustavo Hamer (Dordreht, pozajmica)

ŠAHTJOR

Nije to više ona brazilsko-ukrajinska mašinerija koja je bila najbolji tim Istočne Evrope, ali Šahtjor ima iskustva i uigranosti da u Ligi šampiona pomrsi konce nekom favoritu.

I dalje igraju kao „izbeglice“ u Harkivu s obzirom da je njihov Donjeck na linije vatre u građanskom ratu, pa neće osetiti pravu prednost domaćeg terena. Doduše, imaće na svojoj strani dobro poznate vremenske uslove koji vladaju tokom zime na ukrajinskim prostorima i koji umeju da budu igrač više u duelima sa ekipa sa Zapada Evrope ili Mediterana.

Poput cele Ukrajine, Šahtjor preživljava teške trenutke. Čak se i dobro drži s obzirom da je talac krize već tri godine i da plaća ceh političkim previranjima u zemlji. Moć Rinata Ahmetova nije više tako velika i ukrajinski tajkun više ne sipa pare u Šahtjor kao što je to radio ranijih godina. Rat u Ukrajini je Šahtjor prethodnih godina koštao odlaska nekih ozbiljnih igrača poput Tešeire, Daglasa Koste, Luiza Adrijana ili Fernanda koji su iskoristili situaciju da pobegnu i naprave velike transfere.

Šahtjor u letnjem prelaznom roku nije potrošio ni evro na kupovinu pojačanja. U dve godine pre ove je za četiri prelazna roka potoršio samo 400.000 evra na Argentinca Blanka. Dakle, tri godine nisu doveli nijedno zvučno pojačanje i taj bilans najbolje govori o teškim vremenima za klub, državu i tamošnji fudbal.

Doduše, nije se sve baš tako lako raspalo. Klub uspeva da se koliko otliko nosi sa teškom situacijom i zadržao je neke od Brazilaca koji su mogli na Zapad Evrope ili u Kinu. Brazilski reprezentativac Tajson je i dalje tu kao najzvučnije ime. Bernard takođe. Njih dvojica bi imali mesta u svakoj ligi u Evropi, I to u timovima iz gornjeg dela tabele. Alan Patrik, Fred, Marlos, pa čak i taj nikad potvrđeni talenat Dentinjo i levi bek Ismaili su duša i srce Šahtjora. Kada bi Šahtjoru uzeli pet Brazilaca iz startne postave, bila bi to prosečna ekipa za Ligu Evrope. Ali Rinat Ahmetov i dalje useva da ih nekako zadrži. Iako više ne kupuje „nove“, ima dovoljno para da zadrži „stare“ Brazilce. Svi oni su u klubu nekoliko godina i jako su dobro uigrani što je verovatno najveći kvalitet Šahtjora. Naravno, tu je i mitski kapiten Srna koji je gazdin miljenik, ali i simbol kluba koji nije želeo da napusti kada je mogao da bira gde će.

Pjatov je standardan na golu godinama, a štoperski tandem Rakickij - Krivcov bi mogao da bude rak rana ovog tima. Argentinac Fakundo Fereira igra kao najistureniji u napadu i prilično dobro se snalazi sa tom brazilskom mašinerijom iza sebe koja ga hrani loptama.

Šahtjor ima samo poraz od Dinama od početka sezone u Ukrajini, ali u aktuelnoj situaciji je to jedina ozbiljna utakmica koju je imao. Takva je u Evropi svaka i nedostatak konkurencije na domaćem tlu bi mogao Rudare skupo da košta u Ligi šampiona.

DOŠLI: Davit Kočolava (Černomorec, slobodan), Ivan Petrjak (Zorija, kraj pozajmice).

OTIŠLI: Oleksandr Kučer (Kajzeri, slobodan).

